Obsadenie nového Supermana sa pomaly dopĺňa

3. feb 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 3. februára (SITA) - Obsadenie nového filmu o Supermanovi filmovej spoločnosti Warner Bros sa pomaly dopĺňa. Film Superman Returns režiséra Bryana Singera by mali začať natáčať v marci tohto roka a ak všetko pôjde podľa plánu, do kín sa dostane v roku 2006. Singer, ktorý režíroval aj obe pokračovania filmov o mutantoch so zvláštnymi schopnosťami, X-Men, vsadil na menej známe tváre filmového priemyslu.

Do hlavnej úlohy obsadil 25-ročného Brandona Routha s veľmi skromnou, zväčša seriálovou filmografiou. Novinárku a kolegyňu Clarka Kenta Lois Laneovú si zahrá snúbenica slávneho Orlanda Blooma Kate Bosworthová. Ako mladý snaživý Jimmy Olsen sa predstaví 22-ročný Sam Huntington známy napríklad z filmu Not Another Teen Movie. Šéfredaktora Perryho Whitea si zahrá Angličan Hugh Laurie, otec Little z filmov o Myšiakovi Stuartovi. V postave Loisinho vysnívaného muža, Richarda Whitea sa vo filme objaví James Marsden. Tento 31-ročný Američan si zahral napríklad Cyclopsa vo všetkých Singerových X-menovských filmoch. Posledné dve spomínané postavy by mali byť vo filme istým spôsobom spriaznené, tvorcovia však odmietli komentovať, či ide o otca a syna. Clarkovu mamu Marthu Kentovú bude hrať hviezda Hitchcockovej klasiky North by Northwest Eva Marie Saint. Ako Lex Luthor sa predstaví držiteľ Oscara Kevin Spacey. Zlatú sošku Spacey získal za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe filmu Americká krása, ale aj ako najlepší herec vo vedľajšej úlohe v Singerovom filme Podozriví.