Britney Spearsová mala nahé fotky na internete

4. feb 2005 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 3. februára (SITA) - Na internete sa objavili nahé fotky Britney Spearsovej. Takúto správu dostali tisíce jej fanúšikov, ktorí sa hneď na to prihlásili na server Cyberspace, ktorý obsahuje galériu nahých celebrít - skutočné nahé celebrity i falošné nahé celebrity. Niekoľko hodín sa potom na internete rozoberala téma, či je to naozaj Britney alebo nie. Fanúšikovia totiž dostali informáciu, že Britney konečne prijala 20 miliónov dolárov, ktoré jej ponúkal časopis Playboy za akty. Avšak Britneyina hovorkyňa poprela, že na nahých fotkách je speváčka. "Hoci ju Playboy oslovil niekoľkokrát, Britney jeho ponuku vždy odmietla. Nikdy by sa nevyzliekla pred fotoaparátom. Dokonca jej ponúkli aj to, aby za honorár pózovala oblečená na obálke časopisu. A aj tak to odmietla. Toto nie je to, čo chce Britney v tomto momente svojho života robiť," povedala jej hovorkyňa. Krátko na to vyšlo najavo, že na nahých fotkách je modelka Emily, ktorá sa na Britney veľmi podobá.