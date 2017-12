VIEDEŇ

DIVADLÁ

4. feb 2005 o 0:00

BURGTHEATER, Dr. Karl-Lueger-Ring 2

5. 2. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 19.30

7. 2. F. Schiller: Don Carlos o 19.00

8. 2. T. Williams: Mačka na horúcej plechovej streche o 19.00

10. 2. F. Schiller: Don Carlos o 19.00

THEATER IN DER JOSEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

4. 2. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 19.30

5. 2. B. Brecht: Trojgrošová opera o 19.30

8. 2. J. Nestroy: Kampl o 19.30

10. 2. T. Williams: Sklenený zverinec o 19.30

HUDBA

Arena, Baumgasse 80

4. 2. Vanilla Sky o 20.00

5. 2. July o 20.00

8. 2. Neck a hostia o 20.00

10. 2. Moskovskaya a hostia o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

4. 2. Red Hot Pods o 21.00

5. 2. Stanton Bigband o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, hotel Hilton Stadtpark

do 5. 2. Hiromi o 21.00

od 8. 2. Kora Jazz Trio o 21.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

5. 2. Nuevo Tango Ensemble & Javier Girotto o 20.00

6. 2. Ambassadors of New Orleans o 20.00

9. 2. The Carneval Jam Session o 20.00

10. 2. Hasse Poulsen o 20.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

MAK - Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 6. 2. Tomoko Sawadaová

do 22. 5. Peter Eisenman

Rakúske divadelné múzeum, nám. Lobkowitzplatz 2

do 20. 2. Viedenské striebro

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 20. 2. Klasicizmus a biedermeier

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 2. Alex Katz

do 28. 3. Marc Chagall, Biblické mýty

Rubens vo Viedni, 3 múzeá, 100 obrazov

Do 27. 2.

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

Obrazáreň Akadémie výtvarných umení, nám. Schillerplatz 3

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 28. 2. Schiele - krajinky

Künstlerhaus, Karlsplatz 5

do 28. 3. Stará Viedeň - mesto, ktoré nikdy nebolo

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 28. 3. Willem de Köning

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 3. 4. Liebensovci

do 24. 4. Franz Schreker

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 24. 4. Bettina Rheimsová - Retrospektíva

Viedenské múzeum nábytku - Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 24. 4. Audrey Hepburn, Fotografie Boba Willoughbyho

Wien Museum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 24. 4. John F. Kennedy. Konferencia vo Viedni v roku 1961. Chruščov a Kennedy

OPERA

VOLKSOPER, Währinger Strasse

5. 2. F. v. Flotow: Martha o 19.00

6. 2. J. Strauss: Viedenská krv o 18.00

7. 2. G. Bizet: Carmen o 19.00

8. 2. G. Madla/N. Rota: Alice o 20.00

STAATSOPER, Opernring 2

5. 2. V. Bellini: Norma o 19.00

6. 2. Balet Balanchine/Van Manen: Black Cake/Apolo o 20.00

8. 2. G. Verdi: Nabucco o 19.30

9. 2. R. Wagner: Tristan a Izolda o 17.00

Mozartov dom opäť ožije o rokKoncom jesene 2004 sa začala rekonštrukcia slávneho domu na ulici Domgasse 5. Vo Figarovom dome sa nachádza jediný zachovaný Mozartov príbytok, ktorý už desaťročia slúži ako hudbe zasvätená pamätihodnosť. Mozartov byt bude po rekonštrukcii v januári 2006. Celá budova, ktorá má šesť poschodí, bude venovaná hudobnému géniovi.

Na druhom a treťom poschodí budú expozície približujúce život a dielo Wolfganga Amadea Mozarta. Stredobodom pozornosti celej prezentácie bude jedno desaťročie pôsobenia hudobného génia vo Viedni, ktoré zahŕňa vrchol jeho tvorby. Prízemie bude tvoriť kaviareň, obchodík. Podzemie bude vyhradené pre kultúrne podujatia.

Viedenské striebro a moderný dizajn

Umelecko-historické múzeum ponúka záujemcom o históriu moderného umenia výstavu zameranú na počiatočné obdobie moderného dizajnu a objektov vyrobených z kovových materiálov, predovšetkým striebra. Už koncom 18. storočia, ale hlavne v období viedenského biedermeieru sa navrhovali predmety, ktoré dodnes nestratili na aktuálnosti. Tieto objekty pôsobia nadčasovo moderne vďaka základným geometrickým formám a odstráneniu dekoračných detailov. Známy architekt Josef Hoffmann a všestranný umelec Koloman Moser patrili na prelome 19. a 20. storočia vo Viedni k priekopníkom návrhov moderných objektov. Boli zakladateľmi viedenských dielní tzv. Wiener Werkstätte, kde vytvorili prvé radikálne dizajnérske objekty 20. storočia. Cez hnutie De stijl a bauhaus si táto výrazová forma predmetov "našla cestu" k masovej produkcii a zároveň i do pojmov dizajnérskeho slovníka. Viac ako 200 vybraných strieborných objektov z obdobia klasicizmu až po Wiener Werkstätte dokumentuje prínos Viedne k vývoju moderných foriem dizajnu. Expozícia sa koncentruje striktne len na objekty zo striebra a iných kovov.

Výstava s názvom "Viedenské striebro. Moderný dizajn 1780 - 1918" je v Umelecko-historickom múzeu (Kunsthistorisches Musem) na nám. Maria-Theresien-Platz prístupná denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, vo štvrtok od 10.00 do 21.00 do 20. februára.

Umenie predvádzajú pomocou humoruPod názvom Funky Lessons prezentuje Bawag Foundation práce 13 umelcov zo 6 krajín sveta. Po berlínskej premiére si možno pozrieť výstavu aj v metropole Rakúska. Okolo kmeňového zoskupenia klasických umelcov konceptuálneho umenia ako Adriana Piperová, John Baldessari sa zoskupili mladší umelci, napríklad Andrea Fraserová, Eva Grubingerová a iní.

Pomocou humoru reaguje táto prezentácia na argument, že konceptuálne umenie je príliš didaktické. Humor pokladajú títo umelci za dôležitejší ako zodvihnutý prst a ťažkopádne teórie, i keď sa zároveň nevyhýbajú novým poznatkom a kritike. Prezentujú humor ako umeleckú zbraň odzbrojenia v performance, videu, inštalácii, textoch a sochách.

Názov výstavy sa odvoláva na video prácu Funk Lessons afroamerickej umelkyne Adriany Piperovej z roku 1983. V ňom dáva Piperová hodiny tanca v disko funky študentom, čiastočne s fraškovitým efektom.

Výstava v Bawag Foundation je prístupná denne okrem nedele od 10.00 do 18.00 do 26. februára.