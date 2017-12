PRAHA

VÁŽNA HUDBA

4. feb 2005 o 0:00

KLEMENTINUM - ZRKADLOVÁ SIEŇ

4. 2. Musica Divina Praga o 17.00

PRAŽSKÝ HRAD - BAZILIKA SV. JIŘÍ

5. a 6. 2. Castle Gala Concert o 16.30

DIVADLÁ

ČINOHERNÝ KLUB

4. 2. Vodní družstvo o 19.30

5. 2. Dámský krejčí o 19.30

7. 2. Sex noci svatojánské o 19.30

9. 2. Sexuální perverze v Chicagu o 19.30

10. 2. Portugálie o 19.30

DIVADLO NA FIDLOVAČCE

4. 2. Habaďůra o 19.30

5. 2. Podivná paní S. o 15.00

5. 2. Paní S. v rozpacích o 19.30

6. 2. Blboun o 15.00

7. 2. Malované na skle o 10.00

7. 2. Poprask na laguně o 19.30

8. 2. Divotvorný hrnec o 19.30

9. 2. Carmen o 19.30

10. 2. Černá komedie o 19.30

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

4. 2. Strýček Váňa o 19.30

8. 2. Pod modrým nebem o 19.00

9. 2. Kosmonautův poslední vzkaz o 19.00

10. 2. Gazdina roba o 19.00

DIVADLO SEMAFOR

4. 2. Je nám pětačtyřicet o 19.30

5. 2. Včera večer poštou ranní o 15.00

9. a 10. 2. 80 svíček na ztraceným dortu o 19.30

HUDOBNÉ DIVADLO KARLÍN V KONGRESOVOM CENTRE

4. 2. Zpívání v dešti o 19.00

6. 2. Noc na Karlštejně o 15.00

LATERNA MAGIKA

10. 2. Argonauti o 20.00

NÁRODNÉ DIVADLO

5. 2. Labutí jezero o 19.00

6. 2. Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové o 20.00

8. 2. Cyrano z Bergeracu o 19.00

9. 2. Coriolanus o 19.00

10. 2. Prodaná nevěsta o 19.00

MÚZEÁ A VÝSTAVY

ATELIÉR JOSEFA SUDKA (Újezd 30 Praha 1)

Zoran Kovačevič - fotografie (do 20. 2. 2005)

ČESKÉ MÚZEUM VÝTVARNÉHO UMENIA (Husova 19-21, Praha 1)

Karen LaMonte - Vanitas (do 20. 2. 2005)

GALÉRIA HL. MESTA PRAHY - STAROMESTSKÁ RADNICA (Staroměstské nám. 1 Praha 1)

Adolf Hoffmeister (do 20. 2. 2005)

MÁNES (Masarykovo nábr. 250 Praha 1)

Cedric Lollia Clothart (do 12. 2. 2005)

NÁRODNÉ MÚZEUM (Václavské nám. 68 Praha 1)

Výlet do treťohôr (do 31. 3. 2005); Otakar Ševčík a česká husľová škola (do 27. 2. 2005); Futbal 1934 - 2004, 70 rokov od rímskeho finále (marec 2005), Dejiny udatného národa českého (do 15. 2. 2005)

GALÉRIA DESIGN CENTRA ČR

(Mozarteum, Jungmannova 30,

Praha 1)

Stefan Sagmeister - Rebel grafického designu (do 11. 2. 2005)

NÁPRSTKOVO MÚZEUM (Betlémské nám. 1 Praha 1)

Abúsír. Tajomstvo púšte a pyramíd (do 6. 3. 2005)

KONCERTY

MALOSTRANSKÁ BESEDA

4. 2. Krausberry o 20.30

5. 2. Kapela snoo Karla Babuljaka o 20.30

6. 2. Mad Finger o 20.30

7. 2. Tony Blues Band o 20.30

8. 2. Vladimír Mišík & ETC o 20.30

9. 2. Vabank Unit o 20.30

10. 2. Precedens o 20.30

PALÁC AKROPOLIS

5. 2. Laura a její tygři o 19.00

5. 2. XII. žižkovský masopust o 19.30

9. 2. EuroConnections: La Familia + Vertigo o 19.30

ROXY

5. 2. Elektra o 20.00

6. 2. Umelci pre Srí Lanku o 20.00 - Benefičný koncert za podpory hviezdnej zostavy kapiel Umakart, Khoiba, Roe-deer, Lety Mimo a Al Yaman.

9. 2. Sunshine - krst nového albumu o 19.00

REDUTA JAZZ CLUB

4. 2. Impuls o 21.30

5. 2. Highway 61 o 21.30

6. 2. Blues Messengers o 21.30

7. 2. Vít Švec Trio o 21.30

8. 2. Spring Trio o 21.30

9. 2. Peter Curtis o 21.30

10. 2. Latin Wave o 21.30

MÔŽETE SA TEŠIŤ

LUCERNA - VEĽKÁ SÁLA

13. 2. - Hana Hegerová, Ondřej Havelka & Melody Makers, Bratia Ebenovci, vstupné 400 Kč na státie, 500 na sedenie

22. 5. PJ 2005 - Ondřej Havelka & Melody Makers o 20.00

T-MOBILE ARENA

21. 2. Anastacia o 20.00

5. 5. Mark Knopfler o 20.00

28. 5. Iron Maiden o 20.00

ČEZ ARENA

28. 2. Rammstein (jv)

Socialistická propaganda visí na klinci

V galérii U křižovníků sa koná výstava politických plagátov obdobia totality. Zahŕňa plagáty prevažne československej a sovietskej proveniencie. Okrem bizarných motívov socialistického realizmu nájdu návštevníci i esteticky vytríbené avantgardné diela 20-tych a 30-tych rokov minulého storočia.

Galéria U křižovníků na Křižovnickom námestí 3 je o tvorená je denne od 10.00 do 19.00. Potrvá do 30. marca. (mip)

Vážna hudba v Obecnom dome

V sobotu 5. februára sa v Smetanovej sieni uskutoční koncert s názvom To najlepšie z českej a svetovej hudby. Od 20. hodiny budú znieť koncertné árie v podaní českých i slovenských sólistov a Operného súboru Obecného domu.

Lístky v cene od 820 do 1230 českých korún kúpite v pokladni Ticketpro a v predpredaji Obecného domu. (saš)