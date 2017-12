Careyová nepotrebuje celý vozový park

4. feb 2005 o 15:19 SITA

BRATISLAVA 4. februára (SITA) - Speváčka Mariah Careyová tvrdí, že peniaze, ktoré zarobila, chce sčasti investovať, aby raz, keď sa rozhodne ísť do dôchodku, mohla žiť noblesne a štýlovo. Okrem toho speváčka, ktorá pripravuje album The Emancipation of Mimi, kritizuje umelcov, ktorí všetky svoje peniaze míňajú na drahé a podľa nej aj zbytočné autá. "Nikdy by som si nekúpila celé "ihrisko" áut, nielen pre to, že o autách nič neviem. Mám síce Mercedes, ale keďže žijem v New Yorku, veľmi sa v ňom nerozvážam", povedala speváčka, ktorá by určite nemala problém vlastniť hneď niekoľko kusov drahých vozidiel. Careyová zároveň dodala, že auto využíva iba na to, aby si mala kam odložiť svoju batožinu.