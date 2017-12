Zomrel americký herec Ossie Davis

4. feb 2005 o 22:45 TASR

Los Angeles 4. februára (TASR) - Vo veku 87 rokov zomrel dnes americký herec, producent a bojovník za ľudské práva Ossie Davis. Podľa informácií amerických médií našiel jeho telo vnuk v hoteli v Miami, kde sa zúčastňoval na nakrúcaní filmu Retirement.

V decembri minulého roku dostal Davis a jeho žena, herečka Ruby Deeová spolu so štyrmi ďalšími hviezdami ocenenie za celoživotnú tvorbu. Na televíznej obrazovke a filmovom plátne sa objavoval pravidelne od 50. rokov. Známy je okrem iného z filmov Do the Right Thing, Jungle Fever či Iďm Not Rappaport. Preslávil sa tiež tým, že prelomil televíznu bariéru pre hercov čiernej pleti a stal sa jedným z najuznávanejších charakterových hercov.

Odhodlaný dlhoročný bojovník za ľudské práva napísal knihu o Martinovi Lutherovi Kingovi Jr. a hnutí za občianske práva.

Podľa príbuzných mal Davis problémy so srdcom.