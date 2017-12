Chorá Patricia Kaasová odložila svoje februárové koncerty

Paríž 5. februára (TASR) Francúzska speváčka Patricia Kaasová musela odložiť koncerty naplánované na február vo Francúzsku a v Ženeve, lebo ochorela na ...

5. feb 2005 o 0:43 TASR

Paríž 5. februára (TASR) Francúzska speváčka Patricia Kaasová musela odložiť koncerty naplánované na február vo Francúzsku a v Ženeve, lebo ochorela na zápal pľúc, oznámila dnes spoločnosť Sony Music.

Koncert známej francúzskej speváčky v Ženeve bol preložený na 4. mája. Patricia Kaasová má na jar odcestovať na turné do krajín strednej a východnej Európy, do Ázie a do USA, informovala agentúra AFP.