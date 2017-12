Budovy múzeí menšinových kultúr sú v havarijnom stave, potrebujú štyri milióny

5. feb 2005 o 8:35 TASR

Bratislava 5. februára (TASR) - Štyri milióny korún sú potrebné na odstránenie havarijného stavu budov múzeí menšinových kultúr, ktoré sú súčasťou Slovenského národného múzea.

O jednorazovú dotáciu v tejto výške požiadajú vládu podpredseda vlády pre menšiny Pál Csáky a minister kultúry Rudolf Chmel. Pri zostavení štátneho rozpočtu na rok 2005 sa totiž nerátalo s odstránením tohto havarijného stavu. Materiál je zatiaľ v pripomienkovom konaní.

Pamätný dom Kálmána Mikszátha v Sklabinej potrebuje na najdôležitejšie záchranné práce na budove 1 850 000 korún. Na úpravu suterénu budovy Múzea kultúry Maďarov na Slovensku na Žižkovej 18 je potrebných 375 tisíc korún, Múzeum kultúry karpatských Nemcov potrebuje na rekonštrukciu zastaraného a nefunkčného zabezpečovacieho systému štvrť milióna.

Múzeum českej kultúry so sídlom v Martine žiada na riešenie vykurovania, na okná a dvere, kanalizáciu a zdravotechniku a rekonštrukciu oplotenia a vstupu spolu 575 tisíc. Múzeum ukrajinskorusínskej kultúry so sídlom vo Svidníku by odstránilo mimoriadne technické problémy z nefunkčnej elektroinštalácie, zabezpečovacích zariadení, pretekajúcich striech a padajúcich múrov objektov ľudovej architektúry za 705 tisíc korún. Múzeum židovskej kultúry so sídlom v Bratislave potrebuje 245 tisíc na odstránenie neustálych prevádzkových problémov, ktoré im spôsobujú nefunkčné stavebno-stolárske konštrukcie, nefunkčná elektrozabezpečovacia signalizácia a elektrická inštalácia.

Predkladatelia materiálu zdôrazňujú, že múzeá menšinových kultúr založené na ústavnom práve menšín sú v súčasnosti u prevažnej väčšiny národnostných menšín ich jedinými profesionálnymi odbornými pracoviskami. Prax tiež ukázala, že múzeá menšinových kultúr plnia podstatne viac funkcií než muzeálnu a v mnohom suplujú jestvujúce slovenské inštitúcie. Zabezpečujú napríklad publikačnú činnosť menšín, stali sa pre nich informačnými centrami. Pre rodákov v cudzine tvoria kontaktné miesta, využívajú ich študenti a odborní pracovníci a majú významný podiel pri realizácií kultúrnych aktivít danej menšiny. Sú však umiestnené v objektoch, v ktorých je nevyhnutné odstrániť jestvujúci havarijný stav či už stavebných konštrukcií alebo vybavenia budov.