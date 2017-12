Mariah kritizovala autá svojich filmových kolegov

6. feb 2005 o 20:18 TASR

Los Angeles 6. februára (TASR) - Zdá sa, že dlhšia prestávka americkej hviezde Mariah Careyovej (34) zjavne prospela. Speváčka vyhlásila, že svojich 14 miliónov libier (približne 770 mil. Sk) si zarobila tvrdou prácou a uvažuje, že ich investuje do budúcnosti, informoval časopis Blender.

Speváčke priniesla slušnú sumu najmä výhodná zmluva so spoločnosťou Virgin Records, ktorú podpísala v roku 2001. Podľa jej slov si chce peniaze odložiť do dôchodku a ten si chce totiž užívať vo veľkom štýle.

Plavovlasá kráska zároveň vyhlásila, že nechápe celebrity, ktoré investujú do nablýskaných áut. "Nekúpila som si zástup áut. Neviem, čo by som s nimi robila. Mám mercedes, ale teraz, keď žijem v New Yorku, sa vôbec nestarám o to, v čom sa objavím. Potrebujem iba miesto na batožinu," tvrdí netypicky skromne.