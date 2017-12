CD

Vlasta Redl a KDJ - Dopisy z květin

BMG 2004

Moravský pesničkár Vlasta Redl dal po šiestich rokoch dohromady nový album. Podobne ako na predchádzajúcom aj na jeho novinke, ktorá vyšla koncom minulého roka, ho sprevádza pozoruhodné zoskupenie s názvom Skupina, která se jmenuje každý den jinak. Redl zostáva verný folkrockovým skladbám s výrazným nádychom moravského folklóru a siaha aj po slovenských ľudovkách. Popri piesňach Bůh s tebou Ameriko alebo titulnej Dopisy z květin je vrcholom albumu prvá výrazne prepracovaná slovenská ľudovka Vyleteli okná. Predstavte si, že U2 a Dire Straits sa narodili vo Vsetíne!

Erasure - Nightbird

Mute/EMI 2005

Britské duo Erasure sa vracia so svojím v poradí už jedenástym albumom. Nahrávke dominuje single Breathe, ktorý sa dostal na popredné priečky britskej hitparády. Album vyšiel súčasne s priznaním speváka Andyho Bella, že už šesť rokov žije s vírusom HIV. Aj preto nie všetky texty sú optimistické. Napriek tomu duo opäť ponúka výdatnú porciu bezstarostného syntetizátorového popu.

Soul Asylum - After The Flood: Live From The Grand Forks Prom, June 28, 1997

Sony 2005

Spomínate si na autorov veľkého hitu 90. rokov Runaway Train? Folkrockovú skladbu napísala americká gitarová skupina Soul Asylum. Ich živý album, ktorý vznikol po veľkých záplavách na jednom z maturitných večierkov americkej mládeže, je spomienkou pre fanúšikov na túto dnes už neexistujúcu kapelu vedenú talentovaným skladateľom Davom Pirnerom. Okrem najväčších hitov tu nájdete aj zaujímavé coververzie od Alice Cooper alebo Smokeyho Robinsona.

Nat King Cole - The World Of Nat King Cole

Capitol 2005

Po smrti speváka Raya Charlesa je stará hudba v kurze. K štyridsiatemu výročiu smrti čierneho speváka a skladateľa Nat King Cola vychádza výberový album so všetkými podstatnými piesňami jeho kariéry od Nature Boy cez melanchóliu Mona Lisa až po Route 66 a Straighten Up and Fly Right. Jedným z vrcholov albumu je duet s jeho dcérou Natalie Cole v piesni Unforgettable, ktorý vznikol roky po smrti tohto spolupútnika Franka Sinatru alebo Deana Martina. Pomocou digitálnej technológie speváčka dohrala svoj part do pôvodného záznamu tejto skladby. (peb)