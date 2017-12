Na Novej scéne sa začal "hon na Jánošíka"

7. feb 2005 o 13:56 TASR

Bratislava 7. februára (TASR) - Niekoľko desiatok potenciálnych Jánošíkov sa dnes stretlo na javisku Novej scény na konkurze do pripravovaného muzikálu Na skle maľované.

Nová verzia bude oproti pôvodnej s nezabudnuteľným Michalom Dočolomanským v hlavnej úlohe - modernejšia, s novými hudobnými aranžmánmi, novým prekladom piesní a textov, no folklórny nádych predstavenia ostane zachovaný. "Snažíme sa k tomu pristúpiť s pokorou. Nechceme sa biť do pŕs, že to urobíme najlepšie. To určite nie je podstatou našej verzie Na skle maľované. Skôr chceme oživiť titul, ktorý tu v Bratislave 25 rokov bol a myslím si, že chýba," vysvetlila šéfka Novej scény Wanda Hrycová zámer predstavenia, ktorého premiéra je naplánovaná na 23. septembra.

Na konkurz na postavu Jánošíka pozvali tvorcovia viacero zvučných mien, ale aj talenty z ulice. Medzi adeptmi sa objavili Ondrej Koval, Tomáš Palonder, pozvali aj spevákov ako Robo Opatovský, Miko Hladký, či Igor Timko, ale aj zatiaľ neopozerané muzikálové tváre. V ostatných úlohách Čerta, Anjela, Aničky, Smrti, či zbojníkov sa podľa Hrycovej predstavia aj niektoré pôvodné, veľmi známe tváre z Národného divadla. Ich mená zatiaľ nezverejnia.

A aký by mal byť podľa účastníkov konkurzu slovenský národný hrdina Jánošík? "Verím, že to bude krásny urastený chlapec, ktorý bude vedieť krásne spievať a tancovať," objasnila predstavu o hlavnej postave Hrycová. Študent JAMU Dušan Vitázek, ktorý si zahral napríklad vo Vlasoch si myslí, že práve on je ideálnym Jánošíkom a tak so smiechom tvrdil: "Správny Jánošík by mal mať 193 centimetrov, 88 kilogramov, dlhé vlasy do vrkoča a modré oči." Jeho kolega z Brna Stano Slovák hovorí: "Nikto nevie, ako ozajstný Jánošík vyzeral, musí to byť asi statný chlap. Ten javiskový musí hlavne vedieť spievať, hrať a tancovať." Tomáš Palonder, spevák skupiny Love 4 Money to poňal svojsky. "Mal by kradnúť, fetovať, a tak," zažartoval a vážnejšie pokračoval. "Je to mýtická postava, v ktorej sa každý človek nájde. V každom z nás sa skrýva ten malý Jánošík, ktorý by si raz chcel udrieť a povedať Dzurindovi, alebo hocikomu počúvaj, som tu a ty si tu pre mňa." Milan Ješko, ktorý aktuálne účinkuje v muzikáli Hriešny tanec v divadle Aréna sa domnieva: "Mal by byť taký, aby ho ženy obdivovali a musí mať niečo ľudské, aby ho obdivovali aj chlapci a mali pred ním rešpekt. Na výzore ani tak nezáleží, ale mala by z neho vyžarovať ľudskosť a srdečnosť, to je najdôležitejšie."

Divadlo plánuje odohrať približne 60 repríz. "Radi by sme ho dali na kolesá a odohrali v každom kulturáku na Slovensku. Dúfam, že to uvidí tak veľa ľudí, ako Na skle maľované z Národného divadla," praje si Wanda Hrycová. Réžia a choreografia predstavenia je v rukách Jána Ďurovčíka, dramaturgiu ma na svedomí Ján Štrasser a nový preklad textu napísal Ľubomír Feldek.