R. Williams sa fotografovi vyhrážal, že mu doláme nohy

7. feb 2005 o 16:56 SITA

BRATISLAVA 7. februára (SITA) - Spevák Robbie Williams sa údajne vyhrážal papparazzimu Dennisovi Stoneovi, ktorý ho fotil na losangeleskom letisku, že mu dá dolámať nohy. "Bol veľmi nahnevaný a nevedel som, či ma neudrie. Som už starý muž a nie som dosť veľký na to, aby som sa ubránil," povedal Stone. Robbie, ktorý letel z Los Angeles do Veľkej Británie na odovzdávanie britských hudobných cien, údajne povedal 72-ročnému fotografovi, že si môže zaplatiť niekoho, aby mu dolámal nohy. Robbieho kamarát však tvrdí, že fotograf zle počul, čo mu Robbie naozaj povedal, informoval server Femalefirst.co.uk. "Čo Robbie naozaj povedal, bolo: Ak by ti tvoj šéfredaktor prikázal zlomiť mi nohy, urobíš to?," obhajuje speváka jeho kamarát.