Delta Goodremová mala pri sexe s Brianom McFaddenom výčitky svedomia

7. feb 2005 o 19:42 TASR

Sydney 7. februára (TASR) - Austrálska speváčka Delta Goodremová (20) si podľa vlastných slov prvé milovanie s niekdajším členom skupiny Westlife Brianom McFaddenom (24) vôbec neužila. Mala totiž výčitky svedomia.

Ako prezradila na stránkach magazínu News of the World, neustále musela myslieť na to, že jej partner opustil manželku Kerry Katonovú a ich dve malé dcérky.

Prvý "januárový" sex s interpretom, ktorý po dlhotrvajúcom popieraní nedávno priznal, že je zaľúbený do Delty Goodremovej, bol podľa austrálskej dievčiny strašný. Nebol dobrý ani telesne, ani emocionálne. Tak ho aspoň zhodnotila, keď sa o tom rozprávala s expriateľom Jayom Tillom.

Podľa jeho slov bude však Brian McFadden - v prípade, že pár zostane spolu - veľmi šťastným mužom.