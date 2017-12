Nicolas Cage sa vie najlepšie uvoľniť spevom v karaoke šou

8. feb 2005 o 8:20 TASR

Los Angeles 8. februára (TASR) - Hollywoodska hviezda strieborného plátna Nicolas Cage sa zdôveril, že najlepšie sa vie po stresujúcom dni odreagovať s novým koníčkom - spevom v karaoke šou.

"Je to spôsob, ako sa uvoľniť. Najobľúbenejšie piesne, ktoré často spievam, sú My Way a I do it v štýle Sex Pistols," tvrdí herec. "Rád sa poriadne vykričím namiesto spievania. Keď sme natáčali film National Treasure, predtým v noci som sa takto vyreval a stratil som hlas. Scény, ktoré som na ďalší deň hral, som musel neskôr znovu nadabovať," smeje sa Cage.

Podľa britského magazínu The Sun herec začne natáčať ďalší film Ghost Rider už začiatkom budúceho mesiaca.