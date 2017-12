25. Brit Awards odovzdajú v stredu v Londýne

8. feb 2005 o 15:40 SITA

BRATISLAVA 8. februára (SITA/AFP) - V stredu 9. februára sa v Londýne uskutoční už 25. odovzdávanie hudobných cien Brit Awards. Z najväčšieho počtu, celkom piatich nominácií sa teší pred rokom takmer neznáma škótska skupina Franz Ferdinand. O titul najlepšej zahraničnej skupiny budú bojovať Green Day, Maroon 5, OutKast, Scissor Sisters a U2. Počas odovzdávania cien sa by mali o zábavu divákov okrem iných postarať aj Snoop Dog, Pharrell Williams, punk-popové trio Green Day, speváčka skupiny No Doubt Gwen Stefani a Sir Bob Geldof, ktorý dostane špeciálne ocenenie za mimoriadny prínos britskému hudobnému priemyslu.

Najlepším britským sólovým spevákom sa môžu tento rok stať Jamie Cullum, Lemar, Morrissey, The Streets alebo Will Young. Medzi ženami sú nominované Amy Winehouseová, Jamelia, Joss Stoneová, Natasha Bedingfieldová a PJ Harvey. Prím ako najlepšia domáca skupina môžu získať, okrem už spomínaných Franz Ferdinand aj Kasabian, Keane, Muse, či Snow Patrol. Hudobná skupina Franz Ferdinand zabojuje aj o cenu za najlepší britský album. Okrem nich sú v tejto kategórii nominovaní aj Keane, Muse, Snow Patrol a The Streets.

Brian Wilson, Eminem, Kanye West, Tom Waits a Usher sa objavili medzi nominovanými na titul najlepšieho medzinárodného sólového speváka. V ženskej kategórii sú to Alicia Keys, Anastacia, Gwen Stefani, Kelis a Kylie Minogueová.

Pri príležitosti 25. ročníka odovzdávania cien Brit Awards nominovali aj skupiny a jednotlivcov, ktorí sa do histórie podujatia zapísali nezmazateľnými písmenami. Nominovaní v kategórii najlepšia pieseň histórie Brit Awards sú Joy Division s piesňou Love Will Tear Us Apart, Kate Bushová s hitom Wuthering Heights, legendárna skupina Queen a ich nesmrteľná pieseň We Are The Champions, Robbie Williams a Angels a napokon Will Young a jeho pieseň Leave Right Now.

Napriek stúpajúcej prestíži ocení Brit Awards, sa aj tento rok ozvalo mnoho kritikov. "Čo je vlastne to, za čo hlasujeme? Predajnosť samozrejme, no je to naozaj ten najlepší ukazovateľ úspechu?," pýta sa Alex James zo skupiny Blur. "Ceremónia je iba akási oslava britského hudobného priemyslu, ktorý si prostredníctvom nej sám sebe gratuluje k úspechu," píše istý britský kritik.