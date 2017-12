Lord Of The Dance vystúpia v Prešove dvakrát

Bratislava 8. februára (TASR) - Zdá sa, že Lord of The Dance si na Slovensku, rovnako ako všade vo svete, vyslúžili dobré renomé, a tak sa opäť bude pridávať ...

8. feb 2005 o 16:30 TASR

Bratislava 8. februára (TASR) - Zdá sa, že Lord of The Dance si na Slovensku, rovnako ako všade vo svete, vyslúžili dobré renomé, a tak sa opäť bude pridávať jedno vystúpenie.

Tanečníci s neuveriteľne rýchlymi nohami mali na 24. marca pôvodne naplánované jedno vystúpenie v Prešove, no pre veľký záujem sa organizátori rozhodli pridať ďalšie. Lord Of The Dance tak v Mestskej športovej hale v Prešove vystúpia dvakrát, a to o 16.00 a 18.00.

Hudba a tanec Lord Of The Dance sú založené na tradičnom írskom folklóre, obohatenom o rýchlejšie popové melódie, moderný tanec a step. Ich tanečná show má veľký úspech - predstavili sa s ňou už vo viac ako 100 krajinách na celom svete. Začiatok úspechu sa datuje do roku 1996 a odvtedy je jej fenomén neprekonaný.

Zakladateľom a najväčšou hviezdou Lord of the Dance je Michael Flatley. Tancovať začal už ako 4-ročný. K láske k tancu ho priviedla jeho stará mama, ktorá bola šampiónkou v írskom tanci. Ako 17-ročný vyhral majstrovstvá v írskom tanci. Neskôr si otvoril vlastnú tanečnú školu a cesta k sláve bola otvorená.

Vstupenky na predstavenie si možno zakúpiť už teraz prostredníctvom siete Ticketportal po celkom Slovensku.