R. Williams pohrozil, že nevystúpi na Brit Awards

8. feb 2005 o 15:34 SITA

BRATISLAVA 8. februára (SITA) - Spevák Robbie Williams pohrozil, že ak na Brit Awards príde aj priateľ modelky Kate Mossovej a frontman skupiny Babyshambles Pete Doherty, on na ceremónii nevystúpi. "Ja alebo on," vyjadril sa spevák. Robbie, ktorý má vystúpiť s hitom Angels, verí, že on je hviezdou večera a Peta by na galavečer nemali pozývať. Organizátori, ktorých Williamsova požiadavka zaskočila, zatiaľ nevedia, či ju splnia alebo nie.

Doherty je momentálne vo väzení za útok na svojho známeho Maxa Carlisha, ktorého napadol v hádke o peniaze. Očakáva sa však, že ho ešte dnes prepustia na kauciu, a tak sa bude môcť zúčastniť Brit Awards, ktoré sa uskutočnia v stredu 9. februára, informoval server Femalefirst.co.uk.