Britský herec Kingsley sa o záletoch svojej manželky dozvedel z internetu

Londýn 9. februára (TASR) - Britský herec Sir Ben Kingsley sa o záletoch svojej manželky Alexandry dozvedel z internetu.

9. feb 2005 o 9:15 TASR

"Všetci o tom vedeli, len ja nie. Až z nemeckého denníka Bild som sa dozvedel, že mi manželka nasadila parohy," povedal inak úplne holohlavý šesťdesiatjedenročný Oscarový herec, ktorý tak geniálne stvárnil úlohu Gándhího v rovnomennom filme v roku 1982.

Kingsley nakrúca nový film v New Yorku a na nemeckú tlač ho upozornila jedna kolegyňa. "Hneď som manželke zavolal a opýtal sa, či je to pravda. Odvetila, že áno," uviedol herec.

Herec si tridsaťročnú Alexandru vzal za manželku v roku 2003. Kingsleyho žena sa však v Británii cítila osamelá, preto jej navrhol, aby si našla byt v Berlíne a žila striedavo aj tam. "To som ale netušil, že si tam nájde milenca. Prišlo to pre mňa vo veľmi, veľmi zraniteľnom období a bol som hlboko, hlboko šokovaný, lebo dovtedy som o tom nemal ani tušenia. Je to veľmi ťažké pre muža dozvedieť sa z internetu, že jeho manželka má priateľa," dodal pre britský denník Mirror Ben, ktorý chce podať návrh na rozvod.

Nemeckí novinári vysliedili Alexandru s jej milencom, 41-ročným Sammym Braunerom v januári v jednom berlínskom nočnom klube.