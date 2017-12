Herec Gérard Depardieu si zahral s kuchármi v Karlových Varoch ich šéfa

Karlove Vary 9. februára (TASR) - Karlovarský Grandhotel Pupp bol v minulých dňoch miestom, kde sa nakrúcali niektoré scény amerického filmu Last Holiday (Posledná dovolenka).

Hlavnú úlohu šéfkuchára v ňom stvárňuje obľúbený francúzsky herec Gérard Depardieu. Spolu s ním v niektorých scénach hrajú aj kuchári hotela, ktorých podľa českých novín Mladá fronta Dnes vraj herec učil dokonca ako sa krája mrkva.

Podľa zamestnancov hotela Depardieu nie je namyslený a je s ním veľká zábava, je usmievavý a v pohode. Herec sa správa priateľsky, našiel si tam aj priateľov, s ktorými občas zašiel na pohárik vína a najmä ženy na ňom mohli nechať oči. Je to podľa nich veľmi príťažlivý a noblesný muž.

Posledná dovolenka je príbeh o mladej predavačke z New Orleansu, ktorá šetrí na to, aby si raz poriadne užila. Potom však vážne onemocnie a lekári jej oznámia, že jej zostávajú už len tri týždne života. Dievča si vyberie úspory a odcestuje na svoju poslednú dovolenku do hotela Pupp v Karlových Varoch, kde je šéfkuchárom Depardieu, do ktorého je zamilovaná. Film nakrúca hongkonský režisér Wayne Wang.