Sarah Jessica Parkerová bude mať vlastnú vôňu

9. feb 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 9. februára (SITA) - Hviezda seriálu Sex v meste Sarah Jessica Parkerová, ktorú mnohí módni návrhári považujú za jednu z najlepšie oblečených žien Hollywoodu pochopila, že nielen šaty, ale aj vôňa robí ženu ženou. Preto sa aj ona rozhodla vyvinúť svoju vlastnú značku parfumu.

Značka, rovnako ako konkrétna vôňa ešte nie sú známe a všetko je zatiaľ v procese vývoja. Parkerová však tvrdí, že jej parfum bude určite veľmi svieži. "Môj prvý parfum bude upokojujúci, nie veľmi vyzývavý. Nebude to vôňa, ktorú zaregistrujete skôr, ako sa dostanete do tesnej blízkosti s osobou, ktorá ho použije," opísala herečka svoje zámery a zároveň dodala, že vôňa jej vlastného parfumu bude časť nej samej a chce sa o tento zážitok podeliť aj s ostatnými. Do predaja by sa mal herečkin produkt dostať koncom roka 2005.