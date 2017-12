Jamelia chce svetu ukázať svoj zadok

9. feb 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 9. februára (SITA) - Speváčka Jamelia vyhlásila, že ak získa všetky hudobné ceny Brit Awards, na ktorých zisk je nominovaná, ukáže priamo na pódiu celému svetu svoj holý zadok. Ak chce svet vidieť to, čo speváčka skrýva pod sukňou, muselo by sa jej podariť získať prvenstvo v kategórii najlepší britský singel, najlepšia britská sólová speváčka a v kategórii British Urban Act. "Sľubujem, ak sa mi podarí zvíťaziť vo všetkých troch kategóriách, ukážem svoj zadoček na pódiu. Myslím, že to bude jedna z najväčších nocí môjho života," povedala speváčka, ktorá priznala, že si dodnes pamätá, keď za podobných okolností ukázal svoj zadok hudobník Jarvis Cocker. "Bolo to v roku 1996 počas vystúpenia Michaela Jacksona. Bola by poriadna zábava, ak by sa niečo podobné odohralo aj tento rok a ja by som mohla byť pri tom," dodala Jamelia, ktorá sa možno dnes stane hviezdou londýnskej noci.

Na odovzdávaní cien Brit Awards má po jej boku vystúpiť aj spevák Lemar, ktorý je nominovaný dvakrát. "Vystúpiť na pódiu, z ktorého vás môže vidieť celý svet, je veľmi vzrušujúce. Musím uznať, že tento rok som odštartovala skutočne dobre", komentovala Jamelia. Obrovskú hudobnú show bude moderovať Chris Evans.