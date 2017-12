Bruce Willis sa objaví vo štvrtej časti Smrtonosnej pasce

BRATISLAVA 9. februára (SITA) - Herec svetového formátu Bruce Willis oznámil, že sa objaví aj vo štvrtom pokračovaní filmu Smrtonosná pasca. "Scenár k filmu sa píše práve v týchto chvíľach," povedal Willis.

9. feb 2005 o 14:00 SITA

Natáčanie sa začne na jeseň tohto roka, na východnom pobreží Spojených štátov. Willis povedal, že jediné, čo smie o pripravovanej snímke prezradiť, je to, že jeho postava, John McClane sa ako policajt dostane do dôchodku. Willisov posledný film s názvom Rukojemník mal premiéru 21. januára. Vo filme režírovanom Florentom Emiliom Sirim stále príťažlivý Willis stvárnil elitného policajného vyjednávača, ktorý má len jednu noc na to, aby zachránil niekoľkých rukojemníkov.