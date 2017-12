Majiteľkou obrazu Vincenta van Gogha zostáva Elizabeth Taylorová

9. feb 2005 o 14:30 TASR

Los Angeles 9. februára (TASR) - Herečka Elizabeth Taylorová si môže aj naďalej ponechať cenný obraz Vincenta van Gogha, ktorý získala v 60. rokoch. Federálny sudca v Kalifornii odmietol totiž nároky dedičov Berlínčanky Margarete Mauthnerovej, ktorá kvôli svojmu židovskému pôvodu utiekla pred nacizmom do zahraničia.

Sudca Gary Klausner zdôvodnil svoje rozhodnutie tým, že podľa kalifornského práva sú nároky dedičov už premlčané. Tí sa mali o obraz uchádzať tri roky po strate majetku.

Potomkovia Margarete Mauthnerovej žijúci v Južnej Afrike a v Kanade žiadali v októbri súdnou cestou od Taylorovej, aby obraz vrátila. Svoju žiadosť odôvodnili tým, že herečka pri získaní obrazu nezobrala do úvahy, že Margarete Mauthnerová predala obraz z roku 1889 len pod nátlakom nacistov a po vypuknutí vojny utiekla so svojou rodinou do Juhoafrickej republiky.

Elizabeth Taylorová sa obrátila na súd ešte v máji 2004 a požiadala, aby potvrdil jej právny nárok na obraz a chránil ju tak pred nárokmi Mauthnerovej dedičov. Do protokolu vtedy uviedla, že obraz kúpila v roku 1963 na aukcii v londýnskom aukčnom dome Sothebyďs za približne 257.000 dolárov. Nároky dedičov označila Tayolorová za "neodôvodnené".

Hodnota obrazu, ktorý má Taylorová vo svojom dome v kalifornskom Bel Air, sa v súčasnosti pohybuje okolo 15 miliónov dolárov (450 mil. Sk). Dielo z roku 1889 zachytáva hospic a kaplnku vo francúzskej obci Saint-Rémy, kde Vincent van Gogh (1853-1890) žil rok pred svojou smrťou.