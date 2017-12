Sestry Šulajové si spoluprácu pochvaľujú

9. feb 2005 o 16:30 TASR

Bratislava 9. februára (TASR) - Spoluprácu so sestrou Katarínou na filme O dve slabiky pozadu považuje za ideálnu príležitostná herečka Zuzana Šulajová - známa éterická postava z úspešnej Šulíkovej snímky Záhrada. Film mal v utorok slávnostnú premiéru v bratislavskom Auparku.

Napriek tomu, že absolventská práca Kataríny Šulajovej zažila svoju predpremiéru počas decembrového MFF Bratislava a získala aj Cenu divákov, scenáristka a režisérka snímky s napätím očakáva reakcie bežného publika. "S mojimi spolupracovníkmi zdieľame tú istú radosť, že sa ten film vôbec dokončil a nemusíme sa za neho hanbiť. Zahraničné publikum, či už v Bangkoku alebo Rotterdame reagovalo pozitívne," hovorí Katka, ktorá svoju sestru Zuzanu obsadila do hlavnej úlohy - študentky Zuzi. Tá chce od života všetko a hneď - štúdium, lásky, peniaze a túži navštíviť Paríž. Všetko jej však troskotá. Východiská jej postupne odkrýva až staromódna a excentrická babička Eržébet. "S Katkou sa mi spolupracovalo dobre. Opadáva slušnosť, hneď mi povie, čo odo mňa chce, nechodí okolo horúcej kaše. Ušetrí čas, energiu a ja to neberiem osobne. Upustili sme od debát, filozofovaní, pretože nemáme čas, nestíhame, šetríme materiálom, potrebujeme len tri ostré, nie desať. Máme jasnú predstavu čo chceme a ja sa jej snažím vyhovieť. Takže spolupráca je ideálna," tvrdila po premiére o svojej sestre Zuzana Šulajová. Do deja Katka zakomponovala aj autobiografické prvky. "Ak sa tam niektorí moji známi našli, ja som len rada. Ale film má kopu vymyslených bizarných historiek, ktoré sa mi nemohli stať ani pri najlepšej vôli," hovorí s úsmevom o filme, v ktorom sa realita stretáva so snom. Nakrúcal sa v Bratislave a Paríži a hovorí sa v ňom po slovensky, anglicky, francúzsky a čínsky.

Krstným otcom filmu a ročníkovým vedúcim je spisovateľ a scenárista Dušan Dušek, supervízorom režisér Martin Šulík, producentom Patrik Pašš, o kameru sa postaral Alexander Šurkala a hudbu český muzikant Jan P. Muchow. Vo filme si zahrali aj Marek Majeský, Anna Ferenczy, Miki Křen, Ivan Romančík, Táňa Radeva, Francúz Pierre-Philippe Delea, Hana Gregorová, Richard Stanke, Marek Ormandík, Robert Roth, Matej Landl, Miroslav Trnavský, Rola Brzobohatá, Peter Sklár, Vlado Kobielsky, Eva Landlová, Roman Luknár, Ady Hajdu, Ján Kroner a ďalší. Účinkoval v ňom aj jeden z najvýznamnejších slovenských režisérov Martin Hollý. Premiéry sa však bohužiaľ nedožil, ešte počas nakrúcania podľahol chorobe. Film O dve slabiky pozadu je posledným filmom, v ktorom Martin Hollý účinkoval.

Distribučná premiéra je už vo štvrtok - 10. februára.