Americký rapper Eminem po dvoch rokoch opäť získal ocenenie Brit Award

10. feb 2005 o 3:54 TASR

Londýn 10. februára (TASR) - Americký rapper Eminem pokračoval v zbieraní prestížnych hudobných cien, keď v stredu večer v Londýne získal ocenenie Brit Award v kategórii medzinárodný sólový umelec, ktoré si naposledy vyslúžil pred dvoma rokmi.

V kategórii medzinárodný nováčik zvíťazila americká skupina Scissor Sisters a v kategórii najlepšej britskej skupiny skončila na prvom mieste škótska rocková skupina Franz Ferdinand, ktorá bola pred rokom ešte úplne neznáma.

Robbie Williams získal svoje 15. ocenenie Brit Award, keď dostal špeciálnu cenu za najlepšiu britskú pieseň uplynulých 25 rokov (Angels). Cena mu bola udelená pri príležitosti 25. výročia tohto prestížneho hudobného podujatia.

Cenu pre najlepšiu medzinárodnú sólovú umelkyňu získala Gwen Stefaniová. V kategórii najlepší britský sólový umelec zvíťazil rapper Mike Skinner (The Streets) a v kategórii najlepšia britská sólová umelkyňa skončila na prvom mieste Joss Stoneová.

Londýn 17. februára (TASR) - Justin Timberlake a Beyoncé Knowlesová pokračujú v zbieraní prestížnych hudobných cien, keď dnes večer v Londýne získali ocenenie Brit Award. Dvadsaťdvaročný Timberlake zvíťazil v kategórii medzinárodný sólový umelec. "Moja prvá Brit Award - som poctený," povedal bývalý spevák chlapčenskej skupiny 'N Sync. V nedeľu dostal tento americký spevák cenu Grammy a vlani pribudlo do jeho vitríny niekoľko cien hudobnej stanice MTV. Aj Beyoncé Knowlesová nadviazala na úspech pri rozdávaní Grammy a v Londýne dostala Brit Award v kategórii medzinárodná sólová umelkyňa. Naprázdno tak vyšli jej konkurentky Christina Aguilerová, Kylie Minoguová a Missy Elliott. V kategórii najlepšia medzinárodná skupina triumfovali The White Stripes. Najlepšou britskou skupinou sa stali The Darkness. "Je to skutočné privilégium a obrovská česť. Musím povedať, že asi sme naozaj najlepšia britská skupina," vyhlásil líder kapely Justin Hawkins. Daniel Bedingfield sa stal najlepším britským sólovým umelcom. Speváčka Dido dostala Brit Award za najlepší britský singel (White Flag) a zároveň ju vyhlásili za najlepšiu britskú sólovú umelkyňu. Dido si však po cenu neprišla a dala prednosť príprave svojho turné. Vo videopozdrave povedala, že je "veľmi prekvapená" a za cenu ďakuje. Brit Awards sa tento rok niesli v znamení odrieknutí viacerých pozvaných celebrít. Napríklad exspajska Victoria Beckhamová odmietla program moderovať a Justin Timberlake nechcel vystúpiť na pódiu. S odovzdaním ceny za celoživotné dielo skupine Duran Duran však súhlasil.