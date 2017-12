Kylie Minoqueová možno onedlho povie "áno" pre oltárom

10. feb 2005 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 10. februára (SITA) - Speváčka austrálskeho pôvodu Kylie Minoqueová poznamenala, že tohtoročný sviatok svätého Valentína si určite zapamätá. Jej poznámka vyvolala vlnu špekulácií o tom, že 14. februára povie "áno" svojmu priateľovi Olivierovi Martinezovi. "Odcestujeme niekam do Francúzska, kde budeme môcť byť sami. Už sa na to veľmi teším," povedala Minoqueová. Speváčka ďalej poznamenala, že deň všetkých zamilovaných zbožňuje tak veľmi, že by ho nedokázala bez Oliviera prežiť.