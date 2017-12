Charlize Theronová chce presvedčiť, že Oscar jej patrí

10. feb 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 10. februára (SITA) - Herečka Charlize Theronová sa rozhodla presvedčiť všetkých svojich kritikov a neprajníkov, že je naozaj dobrá herečka. Mnohí sa totiž na jej adresu vyjadrili, že Oscara, ktorého si zo slávnostného udeľovania cien akadémie odniesla minulý rok, si nezaslúži. "Odkedy som získala Oscara, všetci čakali iba na to, čo bude ďalej. Mala som pocit, akoby chceli zistiť, či to zvládnem a nerozbijem si kolená," povedala Theronová, ktorá ďalej prízvukovala, že na sebe tvrdo pracovala, aby sa dostala tam, kde je dnes a rozhodne sa svojho postavenia nemieni vzdať. "To, čo som robila pred tým, ako sa mi podarilo získať Oscara, nebola vždy práca, ktorá by ma bavila," zhodnotila Theronová, ktorá momentálne pracuje na svojom novom filme The Ice At The Bottom Of The World.