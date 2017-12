OTO 2004 milo prekvapil

Bratislava 10. februára (TASR) - Slávnostný galavečer vyhlasovania najpopulárnejších osobností televíznej obrazovky OTO 2004 si v bratislavskom Národnom tenisovom centre nenechal ujsť takmer nikto, kto v spoločenských kruhoch na Slovensku niečo znamená.

A viacerí sa zhodli, že urobili dobre. Dokonca aj zarytí odporcovia spoločenských akcií, pre ktorých návšteva takýchto podujatí predstavuje len nemilú povinnosť, sa počas večera výborne bavili. Organizátori totiž poskytli niečo, čo tu ešte nebolo. Okrem toho, že dokázali spojiť všetky slovenské televízie, dali si námahu aby pripravili vtipný, duchaplný a pestrý program. Jeho azda najväčším plusom bolo, že dokázal s maximálnou presnosťou vyťažiť z tak trochu napätej rivalskej atmosféry, ktorá k stretnutiam tvárí z konkurenčných obrazoviek nepochybne patrí. A v sále ich bolo viac než dosť.

Keď pri vyhlasovaní prvých nominácií v kategórii moderátor/-ka spravodajskej relácie Andrea Belányová z STV v upútavke vyhlásila, že si ďalšie dve nominované - "markizáčky" Aneta Parišková a Marianna Ďurianová druhé a tretie miesto zaslúžia, publikum ešte netušilo, že ide len "o zahrievacie kolo". O podobné atrakcie nebola núdza po celý večer, a tak sa na pódiu a v živom vysielaní STV striedala jedna konkurenčná moderátorská tvár za druhou a strieľali si naozaj zo všetkého a každého. Víťazi v hereckých kategóriách si opäť posťažovali na situáciu v slovenskej kultúre a málo televíznych a filmových hereckých príležitostí. Najobľúbenejšia herečka a zároveň víťazka absolútneho OTA Zdena Studenková v tejto súvislosti vtipne vyhlásila: "Dúfam, že nakoniec neskončím ako rosnička." Trochu rozpačito sa potom vo víre výbornej zábavy strácali opočúvané historky moderátorky večera Haliny Pawlowskej. Ceny odovzdávali minuloroční víťazi, a tak si Jozef Nodžák alias Majster N pre istotu cenu prevzal sám od seba.

O prekvapenia nebola núdza ani na poli účinkujúcich. Sálu roztlieskali Dara Rolins, Zuzana Smatanová, Misha a Tina spoločným hitom We are family, so skupinou Gladiátor si zaspieval Martin Babjak a na saxofón zahrala organizátorka večera Jana Prágerová, nechýbal Meky s dcérou a na záver sedem moderátorov a dve moderátorky s hitom Voda, čo ma drží nad vodou.

Podľa šéfa STV Richarda Rybníčka takýto program rozhodne na obrazovku patrí, je len otázne ktorá televízia ho odvysiela a zafinancuje. "Estévečka je v tejto chvíli zjednocovací prvok. Myslím, že celé to bolo príjemné a dúfam, že sa ľudia zabávali," povedal na následnej recepcii.

Stredajší priamy prenos z udeľovania ocenení si nenechalo ujsť 780-tisíc divákov pri sledovanosti 17,1 percenta. Podiel STV na trhu v tom čase tvoril 38,4 percenta.