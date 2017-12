Viedeň

Svetová premiéra v Albertine: Alex Katz

10. feb 2005 o 23:50

Kolo Moser (1868 - 1918), autoportrét okolo 1916.



Alex Katz (1927) patrí k najvýznamnejším americkým umelcom. Albertina vystavuje vo svetovej premiére 40 Katzových diel - monumentálne skice a výber jeho najvýznamnejších obrazov. Na veľkoformátových skicách fixuje Katz kontúry motívov, ktoré následne prenáša na rovnako veľké plátno. Potom do nich vnáša svojskú, intenzívne sa prelínajúcu farebnosť.

Katz sa stal celosvetovo známym až v 70-tych rokoch minulého storočia. Od konca 80-tych rokov, ale najneskôr od jeho výstavy Birth of the Cool (1997) je hlavným predstaviteľom tzv. cool paintingu. Jeho zvláštne a originálne figuratívne obrazy sa od počiatku nachádzajú na umeleckej hranici medzi realizmom a abstrakciou. "Kino, televízia a reklama boli vzrušujúcou inšpiráciou k maľbe. Mali v sebe vždy ten idealistický sentiment amerického sna. Neviem presne, čo znamená slovo ideálny, ale je to hľadanie krásy a myslím si, že obrazy to majú v sebe," hovorí Alex Katz. Výstava potrvá do 20. februára.

Albertina na nám. Albertinaplatz 1 je prístupná denne od 10.00 do 18.00, vo štvrtok do 21.00. Základné vstupné je 9 eur, zľavnené pre študentov 6,50 eura a rodinný lístok stojí 21 eur.

Autoportréty svetových maliarov pôsobia prekvapivo i zábavne

Obrazáreň Akadémie výtvarných umení vystavuje do 20. februára podobizne umelcov 16. až 20. storočia. Výstava s názvom "Autoportrét. Umelec a jeho obraz" prináša 93 exponátov. Tretina z nich pochádza zo zbierok obrazárne, ostatné diela sú zapožičané z Rakúska i zahraničia.

Východiskovým tematickým bodom expozície je názor umelcov na umenie a seba samých, ovplyvnených obdobím, okolnosťami a spoločenským postavením. Výstava autoportrétov, ktoré pôsobia na pozorovateľa často prekvapivo, zábavne či hĺbavo, umožňuje "stretnutie" s podobizňami takých umelcov ako Lucas Cranach, Sofonisba Anguissola, Rembrandt, Van Dyck, Nicolas de Largilliére, Jacob van Schnuppen, Paul Troger, Kolo Moser, Georg Ferdinand Waldmüller, Hans Makart či Karl Moll.

Výstava je otvorená denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00.

Tri výstavné priestory vo Viedni ponúkajú unikátnu výstavu stovky obrazov Petra Paula Rubensa. Žiadne iné mesto sveta neponúka svojim návštevníkom šancu vidieť toľko diel zo všetkých umeleckých období tohoto flámskeho majstra. Jadro Rubensových obrazov v Umeleckohistorickom múzeu tvorí kolekcia arcivojvodu Leopolda Williama. Spolu s Johannom Adamom Andreasom I. boli najvýznamnejšími zberateľmi Rubensa v 17. storočí. Výstava Rubens vo Viedni potrvá už len do 27. februára. (vju)Po ničivej vlne nasleduje vlna pomoci

Benefičný koncert známych rakúskych umelcov - od herca Karlzeinza Hackla cez Adi Hirschala až po speváčky Mayu Hakvoortovú a Marianu Mendtovú - na pomoc obetiam prírodnej katastrofy v juhovýchodnej Ázii sa uskutoční v sobotu 12. februára vo viedenskej Stadthalle. Iniciátorom projektu je Frank Hoffmann, ktorý chce týmto projektom docieliť, aby ničiacu prílivovú vlnu nasledovala vlna pomoci a ľudskej spolupatričnosti. Záštitu nad podujatím prevzali rakúsky prezident Heinz Fischer, primátor Viedne. Michael Häupl a župan Hans Niessel. K podujatiu sa pripoja i ďalší domáci umelci, napríklad Jazz Gitti, skupina Rounder Girls (na snímke), známy huslista Toni Stricker, Helmut Jasber a Lorenz Raab, Joni Maddenová a Andi Cutic, skupina average jones a mnohí ďalší. Výťažok koncertu bude venovaný projektom - Sused v tiesni, One World Foundation a Women's cooperation Sri Lanka.

Od 12. februára sa na webovej stránke www.flutopferhilfe.at uskutoční i on-line dražba diel známych maliarov, sochárov a keramikárov, ktorá potrvá do polovice marca.

Benefičný koncert sa koná 12. februára o 18.00 vo viedenskej Stadthalle na nám. Vogelweidplatz 14. Lístky stoja 19, 29 alebo 45 eur. Bližšie informácie na www.flutopferhilfe.at.

Najlepšie známky získalo víno z viedenského Cobenzla

Vína z vinohradu Cobenzl získali pri degustácii vín v americkom Chicagu najlepšie známky. Vinohrad je od roku 1905 majetkom mesta Viedeň a na ploche 32 hektárov a ročnou produkciou okolo 100- až 150-tisíc litrov patrí medzi najväčšie v metropole Rakúska. Odrody biele burgundské Vienna Classic 2003 a Chardonnay Vienna Classic 2003 ohodnotil renomovaný Beverage Testing Chicago Institute ako highly recommended.

V kategórii Pinot Blanc bolo biele burgundské z vinice mesta Viedeň ocenené ako tretie najlepšie rakúske víno z celkového počtu 21 zúčastnených. Pri rakúskej degustácii hodnotili medzinárodní experti 549 vín z domácej rakúskej produkcie.

Testovací inštitút nápojov bol založený v roku 1981 a hodnotí kvalitu nielen vína, ale i piva a špiritusu.

DIVADLÁ

BURGTHEATER, Dr. Karl-Lueger-Ring 2

11. 2. F. Schiller: Don Carlos o 19.00

14. 2. Th. Bernhard: Sila zvyku o 19.30

16. 2. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 19.00

17. 2. G. Hauptmann: Pred východom slnka o 19.30

THEATER IN DER JOSEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

12. 2. T. Williams: Sklenený zverinec o 20.00

14. 2. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 19.30

16. 2. T. Williams: Sklenený zverinec o 19.30

17. 2. B. Brecht: Trojgrošová opera o 19.30

HUDBA

Wiener Stadthalle, Vogelweidplatz 14

11. 2. R.E.M. on tour 2005

12. 2. MY POMÁHAME - projekt Franka Hoffmanna o 18.00

15. 2. Anastacia Live at least o 19.30

16. 2. Rammstein o 19.30

17. 2. André Rieu o 19.30

OPERA

VOLKSOPER, Währinger Strasse

11. 2. L. Bernstein: West Side Story o 19.00

12. 2. F. v. Flotow: Martha o 19.00

16. 2. G. Madla / N. Rota: Alice o 20.00

17. 2. F. Grünbaum: Soirée o 20.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

MAK - Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 20. 2. Ruské detské knižky 1920 - 1940

do 22. 5. Peter Eisenman

Rakúske divadelné múzeum, nám. Lobkowitzplatz 2

do 20. 2. Viedenské striebro

Rubens vo Viedni. 3 múzeá. 100 obrazov

do 27. 2.

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

Obrazáreň Akadémie výtvarných umení, nám. Schillerplatz 3,

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 27. 3. Schiele - krajinky

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 2. Alex Katz

do 28. 3. Marc Chagall. Biblické mýty

Künstlerhaus, Karlsplatz 5

do 28. 3. Stará Viedeň - mesto, ktoré nikdy nebolo

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 28. 3. Willem de Kooning

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 3. 4. Liebensovci

do 24. 4. Franz Schreker

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 24. 4. Bettina Rheims - Retrospektíva

Viedenské múzeum nábytku - Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 24. 4. Audrey Hepburn. Fotografie Boba Willoughbyho

Wien Museum Karlsplatz, nám. Karlsplatz,

do 24. 4. John F. Kennedy. Konferencia vo Viedni v roku 1961. Chruščov a Kennedy

pripravila compress - Kancelária mesta Viedeň