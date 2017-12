Praha

MÚZEÁ A VÝSTAVY

10. feb 2005 o 23:50

Víťazka českej Superstar začína koncertovať

Víťazka českej Superstar Aneta Langerová chystá svoje premiérové klubové vystúpenie v Paláci Akropolis. Spoločne so živou kapelou tu 17. februára predstaví piesne zo svojho debutového albumu Spousta andělů a piesne určené pre pripravované cédečko.

Koncert sa začína o pol ôsmej večer, lístky naň zoženiete od 200 českých korún v Ticketpro, v pokladni Akropolisu alebo na tel. č.: 29 63 30 913. Hudobný klub nájdete na Kubelíkovej 27 v Prahe 1. (saš)

FOTO - www.multiweb.cz



ATELIÉR JOSEFA SUDKA (Újezd 30 Praha 1)

Zoran Kovačevič: fotografie (do 20. 2.)

ČESKÉ MÚZEUM VÝTVARNÝCH UMENÍ (Husova 19-21, Praha 1)

Karen LaMonte: Vanitas (do 20. 2.)

GALÉRIA HL. MESTA PRAHY - STAROMESTSKÁ RADNICA (Staroměstské nám. 1 Praha 1)

Adolf Hoffmeister (do 20. 3.)

MÁNES (Masarykovo nábř. 250 Praha 1)

Cedric Lollia Clothart (do 12. 2.)

NÁRODNÉ MÚZEUM (Václavské nám. 68 Praha 1)

Výlet do treťohôr (do 31. 3.); Otakar Ševčík a česká husľová škola (do 27. 2.); Futbal 1934 - 2004, 70 rokov od rímskeho finále (marec), Dejiny udatného národa českého (do 15. 2.)

NÁRODNÉ MÚZEUM - NÁPRSTKOVO MÚZEUM (Betlémské nám. 1 Praha 1)

Abúsír: Tajemství pouště a pyramid (do 6. 3.)

KONCERTY

MALOSTRANSKÁ BESEDA

11. 2. Rock'n'roll Gang o 20.30

12. 2. Free Time Fest o 20.30

13. 2. Excelence a BBQ o 20.30

14. 2. Originální pražský synkopický orchestr o 20.30

15. 2. Jablkoň o 20.30

16. 2. Brnkání na duši - Pavel Žalman Lohonka a hostia o 20.30

17. 2. Janis Joplin Revival o 20.30

MALÁ ŠPORTOVÁ HALA

16. 2. Snouboarďáci Tour od 19.00

ROXY

16. 2. Moimir Papalescu & The Nihilsts o 19.00

17. 2. Gang-ala-basta o 19.00

DIVADLÁ

ČINOHERNÝ KLUB

11. 2. Dámský krejčí o 19.30

12. 2. Návrat do pouště o 19.30

15. 2. Správce o 19.30

16. 2. Jak se bavil pan Sloane o 19.30

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

11. 2. Generál o 17.00

11. 2. Generál o 20.00

12. 2. Iluzionisté o 16.00

12. 2. Iluzionisté o 19.00

14. 2. Tři muži na špatné adrese o 19.00

15. 2. Milostné dopisy o 19.00

17. 2. Když tančila o 19.00

DIVADLO SEMAFOR - PROZATÍMNÍ

11. 2. Zavíráme, pojďte dál o 19.30

12. 2. Zavíráme, pojďte dál o 15.00

15. 2. Zavíráme, pojďte dál o 19.30

16. 2. Patero důvodů pro voo doo o 19.30

DIVADLO V DLOUHÉ

11. 2. Soudné sestry o 19.00

12. 2. Kdyby prase mělo křídla o 15.00

14. 2. Garderobiér o 19.00

15. 2. Epochální výlet pana Broučka do XV. století o 19.00

LATERNA MAGIKA

11. a 12. 2. Argonauti o 20.00

14. - 16. 2. Argonauti o 20.00

NÁRODNÉ DIVADLO

11. 2. Carmen o 19.00

13. 2. Rigoletto o 19.00

14. 2. Rusalka o 19.00

15. 2. Cyrano z Bergeracu o 19.00

16. 2. Poslední páska o 19.00

17. 2. Naši furianti o 19.00

Snouborďáci vedú rebríčky

Obrovský úspech soundtracku k filmu Snouborďáci inšpiroval spevákov, ktorí ho vyprodukovali k niekoľkým spoločným koncertom. Hlavným ťahákom je skladba On my head v podaní Dana Bártu (na snímke), ktorá sa stala najhranejšou v českých rádiách. Predstavia sa aj JAR, Monkey Business a Čechomor. Program sa začne vystúpením Vojty Kotka, jedného z hlavných predstaviteľov filmu. Koncert v Malej športovej hale sa koná 16. januára o 20.00. Vstupenky zoženiete v pokladni Výstaviska a v pobočkách Ticketpro za 180 českých korún. Do Malej športovej haly sa dopravíte metrom a trolejbusom. (saš)

FOTO - www.lib.cas.cz

Hoffmeisterovu výstavu predĺžili

Adolf Hoffmeister bol geniálny karikaturista, skvelý ilustrátor, autor originálnych koláží, vtipný spisovateľ, básnik, dramatik, diplomat, cestovateľ i zberateľ umenia. Výstava predstavuje početný, rôznorodý a aj doteraz nevystavený materiál. Medzi najpozoruhodnejšie exponáty patria Hoffmeisterove pôvabné primitivistické obrazy, karikatúry i podoby významných osobností, kresby vystavené za vojny v newyorskom Múzeu výtvarného umenia, ktoré sa v Prahe prezentujú po prvýkrát. Výstava bola predĺžená do 20. marca.

Výstava v Dome U kamenného zvonu na Staromestskom námestí 13 je otvorená denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00. Vstupné: 100 korún českých.

TEXT a foto - www.citygalleryprague.cz