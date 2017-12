Usher sa zastal Michaela Jacksona

11. feb 2005 o 11:55 SITA

BRATISLAVA 11. februára (SITA) - Napriek tomu, že to so spevákom Michaelom Jacksonom nevyzerá práve najlepšie, stále sa ešte nájdu osobnosti, ktoré sú ochotné zastať sa ho. Naposledy sa na jeho stranu postavil aj spevák Usher, ktorý odsúdil mediálny obraz vytváraný o spevákovi. Ako Usher povedal pre stránku femalefirst.co.uk, nemali by sme nikoho odsudzovať. "Problém médií je ten, že všetko vykresľujú príliš negatívne. Je to samozrejme zaujímavejšie, no kým sa nenaučíme učiť z cudzích chýb, náš svet nebude dobrý," dodal.