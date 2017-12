Brit Awards majú nové tváre

LONDÝN - Prekvapivý a vzácne vyrovnaný bol 25. ročník prestížnych Brit Awards. Po dve ceny si z hudobnej súťaže, ktorej výsledky boli zverejnené v stredu na slávnostnom večere, odviezli hneď tri nastupujúce hviezdy - Joss Stone, Franz Ferdinand a Keane.

11. feb 2005 o 0:00 (her)

Joss Stone spieva dueto s Robbiem Williamsom - dve generácie na britskej scéne. Novej hviezde v skladbe Right To Be Wrong v stredu v Londýne pomáhal aj gospelový zbor. FOTO - REUTERS



Že medzi víťazmi jubilejného ročníka Brit Awards nebudú zástupcovia mainstreamu, ale alternatívnej scény, potvrdili už nominácie s minimom osvedčených hviezd. Kritici a fanúšikovia sa zhodli, že také odvážne Brit Awards už dlho neboli. Zo známych mien tento rok cenu nakoniec získali len Robbie Williams a Eminem.

"Som len prekvapený, že moja kariéra stále pokračuje," vyhlásil Williams, ktorý je so štrnástimi cenami veteránom súťaže. Štyrikrát uspel ešte ako člen chlapčenskej skupiny Take That (čo pripomenul kostýmom a pozvaním dvoch bývalých kolegov), teraz so staršou skladbou Angels. Poslucháči stanice BBC Radio 2 ju vyhlásili za skladbu štvrťstoročia, čo bola špeciálna kategória pri príležitosti jubilea súťaže.

Mladučká soulová speváčka Joss Stone porazila všetky svoje konkurentky a prekvapivo dominovala aj v kategórii "best urban act". Hudobníkom roka sa stal rapper Mike Skinner, vystupujúci pod pseudonymom The Streets. Hoci divákom zaspieval svoj hit Dry Your Eyes, cenu si nakoniec osobne neprevzal, lebo sa zabudol na toalete.

Rýchlovýťahom k sláve sa stále vezie dynamická škótska gitarovka Franz Ferdinand. Z piatich nominácií dve premenila na úspech - stala sa najlepšou skupinou a jej vystúpenia najlepšími rockovými koncertmi. Mladí Glasgowčania svoje ceny venovali pamiatke legendárneho dídžeja Johna Peela. Prvenstvo v kategóriách album roka a debut roka však museli prenechať kolegom z formácie Keane, ktorí namiesto gitár používajú klavír. Britským singlom roka je podľa rozhlasových poslucháčov Your Game od Willa Younga.

Výťažok z celého večera poputuje na dvojročný projekt pomoci deťom postihnutých tsunami v južnej Ázii.