OTO: Slovenským hercom in memoriam

11. feb 2005 o 0:00

V mierne upravenej scéne zo SuperStar, víťaznej relácie v diváckej ankete Osobnosti televíznej obrazovky OTO, sa mohlo konať odovzdávanie cien skutočne vo veľkom štýle. Azda po prvý raz mal ceremoniál nielen profesionálny švih, ale aj istý nadhľad nad žáner. Prítomní si pochvaľovali aj to, že tentoraz všetky slovenské televízie zabudli na boj o pomer na diváckom trhu a zapožičali svoje tváre do služieb vydareného večera. Príjemné bolo, že pri vyhlasovaní víťazov už na na scéne netancovalo iba živé logo Markízy, ale aj značky jej konkurentov.

Vďaka vtipnému scenáru Adriany Kronerovej sa prevalilo v celej nahote to, čo bolo dlho nekomentovaným tajomstvom: že síce existuje v rámci OTO aj herecká kategória, ale že naši herci sa už roky nemôžu prezentovať ani sekundou nakrúteného filmu, ba ani len hlúpeho seriálu. Z prekérnej situácie sa organizátori dostali tak, že nominovaných hercov dostrihávali do hollywoodskych fimov.

Najviac si užil Michal Dočolomanský, ktorý zaskočil za Ewana McGregora do filmu Moulin Rouge v tom najlepšom, keď sa na naň valili obdivné pohľady i vnady Nicole Kidmanovej. Náš večný Jánošík sa nedal vyviesť parížskou bohémou a statočne sa držal svojej "lipovej lyžky". Chudák Maroško Kramár bol na tom horšie - jeho Julia Robertsová vyhodila aj s kufrom z okna. A čo urobil svetový filmový biznis s Magdou Pavelekovou, to bolo treba vidieť. Maroš Kramár v duchu nominačných dokrútok aj ocenenie prijal in memoriam za vlastné herecké schopnosti a prihovoril sa za to, aby na miestach, kde sa rozhoduje o kultúre, sedeli kultúrni ľudia. Spolu s ďalšou víťazkou hereckej kategórie Zdenou Studenkovou okrem Inkognita v TV Joj excelujú napríklad aj v Wildovom Ideálnom manželovi, Magda Paveleková zas v muzikáli Donaha!, vynikajúce súčasné divadelné role Emílie Vášáryovej ani nepripomínajúc.

Nič z ich umenia však televízni diváci v minulom roku nevideli, a zdá sa, že ani tak skoro neuvidia. Azda najdlhší potlesk znel sálou, keď sa Kramár posťažoval, že Mojsejovci majú lepšie miesto v sále ako on. Chápem, že inak výborná réžia v tom momente neprestrihla na naše nové televízne celebrity hrdo okupujúce stôl v prvom rade. Ale ak na budúci rok vyhrá v ankete ich šou, mohli by ceremoniál usporiadať u seba doma na vlastné náklady.

V prvom rade však našťastie sedeli aj iní. Pozvaniu Milana Lasicu do Siene slávy predchádzal výborne urobený zostrih zo scénok dvojice L+S, ktorý herca nenechal bez smútku na tvári. Následné poďakovanie riaditeľovi Richardovi Rybníčkovi za to, že do Siene slávy uviedol práve jeho, malo ten správny lasicovský esprit, keď ho označil za jedno z Rybníčkových "šťastných rozhodnutí".

ZUZANA ULIČIANSKA