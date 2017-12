Herečka K. Winsletová venovala šaty na dobročinnú aukciu

13. feb 2005 o 8:34 TASR

Londýn 13. februára (TASR) - Britská herečka Kate Winsletová venovala svoje čierne šaty, ktoré mala oblečené na premiére filmu Finding Neverland na dobročinnú aukciu v prospech obetí katastrofálneho zemetrasenia a prílivových vĺn cunami v juhovýchodnej Ázii.

Podľa internetového serveru I0L.com navrhol tieto šaty špeciálne pre ňu návrhár Ben de Lisi.

Do aukcie prispela aj Madonna darovaním svojho vybíjaného opasku, Tara Palmer-Tomkinsonová prispela zelenými a čiernymi šatami z Top Shopu a herec Richard E. Grant dal do aukcie svoj oblek, ktorý mal oblečený v filme so Spice Girls, Spice World.

Osobnými proprietami na charitu v prospech obetí v Ázii prispeli aj Liz Hurleyová, Elle Macphersonová a Graham Norton.

Internetová aukcia sa začala 11. februára a potrvá až do 13 marca, keď získané peniaze pošlú na Srí Lanku.