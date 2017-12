Už aj druhé manželstvo B. Spearsovej vraj krachuje

13. feb 2005 o 9:15 TASR

Los Angeles 13. februára (TASR) - Iba päť mesiacov po svadbe sa ocitlo aj druhé manželstvo americkej speváčky Britney Spearsovej s tanečníkom Kevinom Federlinom v kríze.

Informoval o tom bulvárny týždenník In Touch Weekly. Podľa časopisu chodieva dvadsaťšesťročný Federline často do spoločnosti bez svojej dvadsaťtriročnej manželky Britney a ešte k tomu nenosí ani obrúčku.

"Kevin začal naraz chodiť na spoločenské zábavy ako keby bol slobodný mládenec a už ho videli viackrát v spoločnosti bez obrúčky," napísali noviny. Kevin má vraj svoju partiu kamarátov, s ktorými navštevuje koncom týždňa Las Vegas, kde sa opíja a hrá hazardné hry. Podľa časopisu dokonca tancuje aj v tamojších striptízových kluboch.

Podľa časopisu Life and Style Federline vraj nie je schopný ani sa postarať o speváčkiných psov, čo Britney priviedlo k vážnym úvahám, či by to bol ten najvhodnejší otec pre jej prípadných potomkov.