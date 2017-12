Britský herec Bob Hoskins odpozeral veľa od žien

Berlín 13. februára (TASR) - Bob Hoskins (62) sa dnes v Berlíne vyznal, že mnohému z hereckého remesla sa priučil pozorovaním žien.

13. feb 2005 o 19:04 TASR

"Ak sleduješ ženy, dozvieš sa, ako musíš reagovať na isté veci," uviedol britský herec, ktorý prišiel do dejiska festivalu Berlinale predstaviť spoločne s ďalšími umelcami novinku Beyond The Sea o živote amerického speváka Bobbyho Darrina, v ktorej sa predstavuje po boku Kevina Spaceyho.

"Nikdy som nenavštevoval žiadnu hereckú školu alebo čosi podobného. Hercom som sa stal prakticky cez noc," vyhlásil umelec, ktorý sa mimoriadne pozitívne vyjadril o nemeckých filmových štáboch.

Spomínaná snímka sa nakrúcala zo značnej časti v Berlíne a vo filmovom štúdiu Babelsberg, takže Bob Hoskins zrejme vedel, o čom hovorí.

Podobne v superlatívoch sa vyjadril umelec na adresu svojho kongeniálneho partnera Kevina Spaceyho, v ktorého produkcii snímka Beyond The Sea vznikla a ktorý v nej podal nielen presvedčivý herecký, ale aj tanečnícky a spevácky výkon.