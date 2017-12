Christina Aguilerová sa zasnúbila

Los Angeles 13. februára (TASR) - Americká speváčka Christina Aguilerová sa zasnúbila so svojim priateľom Jordanom Bratmanom, pracovníkom nahrávacej spoločnosti, ...

13. feb 2005 o 21:30 TASR

Los Angeles 13. februára (TASR) - Americká speváčka Christina Aguilerová sa zasnúbila so svojim priateľom Jordanom Bratmanom, pracovníkom nahrávacej spoločnosti, s ktorým chodí dva roky.

Bratman (26) požiadal 23-ročnú speváčku o ruku v piatok večer počas dovolenky na utajenom mieste, potvrdila v sobotu večer Aguilerovej hovorkyňa s tým, že jej dal diamantový prsteň od klenotníka Stephena Webstera. Konkrétne plány na svadbu zatiaľ nemajú.

Aguilerová, ku ktorej prvým hitom patrili What a Girl Wants či Genie in a Bottle, dostala v roku 2000 cenu Grammy pre najlepšieho nováčika. Ďalšiu spolu so speváčkami Lil' Kim, Mya and Pink získala za skladbu Lady Marmalade v roku 2002, tretiu vlani za pieseň Beautiful.