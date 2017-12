CD

nové CD na trhu

14. feb 2005 o 9:15 (her)

Marek Brezovský, Komorná hudba

Hrá Súbor súčasnej hudby pod vedením Oskara Rózsu. Vydal Hudobný fond.

Na klavíri hral od piatich rokov, so spolužiakmi na bratislavskom konzervatóriu založil súbor súčasnej hudby. Založil aj skupinu Art M trio a rozvíril s ňou scénu populárnej hudby. Marek Brezovský to všetko stihol ešte do dvadsiatky. Na konci prvého ročníka vysokej školy v roku 1994 zomrel na predávkovanie. Zostalo po ňom množstvo hudby, ktorej sa chopil jeho spolužiak Oskar Rózsa. Pred šiestimi rokmi vyšiel album Brezovského vecí, ktoré hral s Art M triom, teraz vychádza jeho "klasická" tvorba. Na zázname z live koncertu z februára 1995 v Slovenskom rozhlase je desať skladieb, pozoruhodných nekonvenčným hudobným myslením, obsadením i názvami.

Bukake - Buntaj, Tatár, Gašpar

V spolupráci so Slovenskou jazzovou spoločnosťou vydal Hudobný fond.

Bubeník Marcel Buntaj, klávesista Juraj Tatár a basgitarista Martin Gašpar sa rozhodli, že popri doprevádzaní rôznych slovenských hudobníkov si postavia vlastnú kapelku a keď sa im nazbieral materiál na album, tak ho vydali. Bez zbytočných sólistických exhibícií, s dôrazom na melodiku i potenciálom osloviť širšie publikum. Zahrané s prehľadom, veľkou chuťou i humorom (ako svedčia názvy typu Holopupkár, French Psychologic Movie či Tak! A to máš za tie džezové dni!).

Evgeny Irshai - Omni Tempore

Hrajú Jevgenij Iršai, Milan Paľa, Eleonóra Škutová, Ján Slávik, Boris Lenko a súbor Opera Aperta. Vydal Hudobný fond.

Posledná novinka z ponuky vydavateľstva Hudobný fond je profilovým albumom skladateľa, pianistu a pedagóga ruského pôvodu, ktorý sa v roku 1991 usadil na Slovensku. Jevgenij Iršaj (1951) študoval hudbu na svetoznámom sanktpeterburskom konzervatóriu, no ako v booklete CD uvádza Vladimír Godár "azda práve záťaž tejto mohutnej tradície ho prinútila zmeniť miesto svojho pôsobenia a stať sa jediným naším skladateľským imigrantom." Iršajovou doménou je komorná hudba vyrastajúca z tradície 19. storočia a ruskej avantgardy (Schnittke, Ustvolská). Jeho skladby sú typické dokonalým zvládnutím skladateľského remesla a výrazovosťou. Ako výstižne píše ďalej Godár: "Kým slovenská kompozičná škola sa sústreďuje najmä na logický aspekt kompozície, pre ruskú školu je rovnako dôležité aj psychologické ponímanie hudby."