Kráľom 47. ročníka udeľovania cien Grammy sa stal Ray Charles

14. feb 2005 o 8:00 TASR

Los Angeles 14. februára (TASR) - Soulová legenda Ray Charles už síce nie je medzi živými, no napriek tomu sa stal v noci nadnes v Los Angeles absolútnym víťazom 47. ročníka udeľovania amerických hudobných cien Grammy.

Duetový album Genius Loves Company nezabudnuteľného černošského umelca, ktorý zomrel v júni 2004, získal celkom osem cien, vrátane Grammy v hlavnej kategórii album roka. Na konto samotného Raya Charlesa išlo päť cien Grammy.

Platňu Charles nahral v posledných mesiacoch svojho života s veteránmi hudby ako sú B.B. King, Elton John alebo Van Morrison, no sekundovala mu aj mladá džezová Norah Jonesová. Charles a Jonesová získali cenu v kategórii singel roka za skladbu Here We Go Again a konkurentom Black Eyed Peas, Green Day, Los Lonely Boys a Usherovi nedali šancu.

Jonesová označila Charlesa za veľkého majstra soulu. "O chvíľu začnem plakať, naozaj," povedala dojatá umelkyňa vo svojej ďakovnej reči. Cena len zvýraznila, aká nádherná môže hudba byť: "Spolu s Rayom Charlesom je to stopercentne tak."

K ďalším víťazom sa čo do počtu cien zaradili R&B speváci Alicia Keysová a Usher, nominovaní obaja v ôsmich z celkovo 107 kategórií. Keysová získala nakoniec štyri Grammy, Usher tri. V roku 2002 si Keysová odniesla päť Grammy za svoj debutový album Songs in A Minor.

Rovnako tri Grammy si odniesla írska rocková skupina U2. Najlepším rockovým albumom sa stal protibushovsky ladený titul American Idiot od kapely Green Day. "Rock môže byť nebezpečný a zábavný zároveň," vyhlásil spevák Billie Joe Armstrong.

Norah Jonesová a John Mayer bodovali ako najlepší popoví speváci: Jonesová za pesničku Sunrise (porazila Björk, Sheryl Crowovú, Gwen Stefaniovú a Joss Stoneovú), Mayer za skladbu Daughters (porazil Elvisa Costella, Josha Gobana, Princa a Seala).

Svoju prvú Grammy vôbec získal Brian Wilson, bývalý člen skupiny Beach Boys, v kategórii najlepší rockový inštrumentálny výkon. To isté platí aj o Britney Spearsovej, ktorá sa tešila z ceny v podobe miniatúrneho gramofónu za najlepší tanečný album (Toxic). Nováčikom roka sa stala kapela Maroon 5.

Už druhýkrát sa medzi laureátov dostal bývalý americký prezident Bill Clinton. Tento rok sa porote páčila zvuková podoba Clintonových pamätí My Life (Môj život). Vlani exprezident získal Grammy spolu s Michailom Gorbačovom a Sophiou Lorenovou za načítanie rozprávky Sergeja Prokofieva Peter a vlk. CD so zvukovou nahrávkou vyšlo pri príležitosti 50. výročia úmrtia Prokofieva. Clintonova manželka Hillary bola držiteľkou ceny v roku 1996 v rovnakej kategórii.