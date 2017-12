Laureáti 47. ročníka Grammy v najdôležitejších kategóriách

Los Angeles 14. februára (TASR) - Prinášame zoznam držiteľov na 47. ročníku udeľovania cien Grammy v najdôležitejších kategóriách (celkovo ich bolo 107):

14. feb 2005 o 7:45 TASR

- album roka: Genius Loves Company - Ray Charles a ďalší umelci

- nahrávka roka: Here We Go Again - Ray Charles a Norah Jonesová

- pieseň roka: Daughters - John Mayer

- R&B album: The Diary of Alicia Keys - Alicia Keys

- R&B speváčka: If I Ain't Got You - Alicia Keys

- R&B duo/skupina: My Boo - Usher a Alicia Keys

- R&B skladba: You Don't Know My Name - Alicia Keys, Harold Lilly a Kanye West

- rapový sólo výkon: 99 Problems - Jay-Z

- rapový album: The College Dropout - Kanye West

- rapový výkon dua/skupiny: Let's Get It Started - The Black Eyed Peas

- rapová skladba: Jesus Walks - Miri Ben Ari, C. Smith a Kanye West

- popový spevák: Daughters - John Mayer

- popová speváčka: Sunrise - Norah Jonesová

- popový vokálny album: Genius Loves Company - Ray Charles a ďalší umelci

- popové duo/skupina: Heaven - Los Lonely Boys

- tanečná nahrávka: Toxic - Britney Spearsová

- alternatívny album: A Ghost Is Born - Wilco

- elektronický/tanečný album: Kish Kash - Basement Jaxx

- rockové duo/skupina: Vertigo - U2

- rockový spevák: Code of Silence - Bruce Springsteen

- rocková inštrumentálna skladba: Mrs. O'Leary's Cow - Brian Wilson

- rockový album: American Idiot - Green Day

- rocková skladba: Vertigo - U2

- cuntry Album: Van Lear Rose - Loretta Lynnová

- nováčik: Maroon 5

- tradičný folkový album: Beautiful Dreamer: The Songs of Stephen Foster - rôzni umelci

-súčasný folkový album: The Wind - Warren Zevon

- album klasickej hudby: Adams: On the Transmigration of Souls - Lorin Maazel (dirigent), John Adams a Lawrence Rock (producenti)

- hovorené slovo: My Life (Môj život) - Bill Clinton

- historický album: Night Train to Nashville: Music City Rhythm and Blues, 1945-1970