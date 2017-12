Hudobník a producent Pharrell Williams sa opäť dal dokopy s dcérou Micka Jaggera

14. feb 2005 o 11:30 TASR

Londýn 14. februára (TASR) - Dvojica Pharrell Williams (31) a Jade Jaggerová (33), ktorá sa rozišla prakticky pred mesiacmi, sa nedokáže natrvalo od seba odpútať.

Americký hiphopový interpret, skladateľ a producent sa s dcérou frontmana Rolling Stones, ktorá je návrhárkou šperkov, stretáva údajne vždy, keď pricestuje do Londýna alebo keď dáma jeho srdca zavíta do New Yorku, tvrdia zdroje blízke obom celebritám.

Ako informoval v uplynulých dňoch bulvárny londýnsky denník The Sun, inak tomu nebolo ani nedávno v britskej metropole, kde pár strávil spolu noc.

Pharrell a Jade sa zoznámili v roku 2003, ale už vlani v lete hudobník oznámil rozchod so zdôvodnením, že ho partnerkina láska ubíja.

Podľa informácií denníka Daily Star zo začiatku februára však Pharrell Williams ešte stále nezabudol na Sarah Hardingovú, speváčku skupiny Girls Aloud (23), ktorá naň urobila veľký dojem vlani v novembri a ktorú by si rozhodne chcel získať.