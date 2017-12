Herec Jim Carrey hľadá lásku na celý život

22. dec 2001 o 18:11 TASR

Los Angeles 22. decembra (TASR) - Hoci je americký komik Jim Carrey známy svojimi žartmi, s láskou to myslí vážne a jedného dňa by sa chcel zaľúbiť natrvalo.

"Láska ma veľa krát zrazila na kolená. Je to pre mňa záhada. Je to niečo, čo veľmi oceňujem a doteraz som to nenašiel. Nebol som schopný udržať si ju, a chcel by som," tvrdí 39-ročný herec. Carrey má za sebou už dve nevydarené manželstvá s herečkami Lauren Hollyovou a Reneé Zellwegerovou.

Podľa jeho vlastných slov film The Majestic (Veľkolepý), ktorý príde do amerických kín v piatok, hovorí o tom, kde sa v živote nachádza. Carrey si tu zahral diskriminovaného hollywoodskeho spisovateľa, ktorý stratí pamäť a prijmú ho obyvatelia istého malého mestečka.