Nová tvár MTV Europe môže byť aj zo Slovenska

Bratislava 15. februára (TASR) - Aj na Slovensku sa dnes začal hľadať nový moderátor pre hudobnú stanicu MTV Europe.

15. feb 2005 o 14:02 TASR

Jej obľúbená moderátorka Becky Griffinová totiž definitívne končí s hitparádami MTV Dance Floor Chart a World Chart Express a v rámci projektu Kenvelo hľadá novú tvár pre MTV Europe bude MTV Networks Europe pokračovať v dlhodobej spolupráci s medzinárodnou módnou spoločnosťou. Počnúc dnešným dňom si tak slovenskí záujemcovia môžu vybrať prihlášku v ktorejkoľvek predajni Kenvelo na Slovensku, kde ju treba odovzdať do 21. februára. Odborná porota následne vyberie 400 uchádzačov, ktorých pozve na prvé kolo kastingov. Tie sa uskutočnia v stredu 9. marca v Košiciach a vo štvrtok 10. marca v Bratislave. Uchádzač absolvuje krátky rozhovor v angličtine, určený na prvotné preverenie jeho jazykových schopností a z obidvoch kastingov postúpi ďalej 50 najlepších.

Počas druhého výberového kola, ktoré sa uskutoční 11. marca v bratislavskom Kenvelo Fashion Café, budú mať súťažiaci za úlohu popasovať sa v rôznych disciplínach s úlohami ako napríklad rozprávanie plynulo do kamery v dĺžke trvania 1 minúty, rozhovor so známou osobnosťou alebo uvedenie nového videoklipu. Z 50 súťažiacich postúpia do medzinárodného finálového kola traja najlepší, ktorí si v marci v Prahe zmerajú sily s ďalšími finalistami z Českej republiky, Maďarska, Rumunska a Izraela.

V rámci veľkého finále v Prahe budú 15 finalisti súťažiť v rôznych disciplínach - v štúdiovom prostredí, vrátane kamerových skúšok a improvizácie. Počas šou, ktorú bude z českej metropoly vysielať hudobná stanica MTV do celého sveta, sa rozhodne o víťazovi a zároveň sa vyberie nová tvár MTV. Finále sa uskutoční vo štvrtok 31. marca 2005 v Paláci Korune na Václavskom námestí v Prahe.