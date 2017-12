SuperStar: Chystajú sa verejné autogramiády

Bratislava 15. februára (TASR) - Jedenástka finalistov megašou Slovensko hľadá SuperStar sa chystá na verejné autogramiády.

15. feb 2005 o 15:04 TASR

Stretnúť sa so svojím superstárovským idolom a získať od neho podpis budú môcť fanúšikovia od 21. februára do 21. marca v troch mestách Bratislave, Žiline a Košiciach. Prvá autogramiáda by sa mala konať 21. februára v bratislavskom hypermarkete Tesco na Zlatých Pieskoch, 7. marca budú finalisti v Žiline a 21. marca v Košiciach. Na každom stretnutí s priaznivcami by sa mala zúčastniť celá pôvodná finálová zostava známych speváckych talentov a na záver nebude chýbať ani spoločná skladba Kým vieš snívať.