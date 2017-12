Súťaž Aurel 2004: s niekoľkými novými menami aj sloganom

16. feb 2005 o 8:50

FOTO SME - MIRKA CIBULKOVÁ



BRATISLAVA - Akadémia populárnej hudby zverejnila v pondelok nominácie štvrtého ročníka súťaže Aurel 2004. Najväčším favoritom odovzdávania prestížnych hudobných cien v oblasti slovenskej populárnej hudby je skupina IMT Smile. Za album Exotica získali táslerovci až päť nominácií. Hneď za nimi sa so štyrmi nomináciami nachádzajú nitrianski rockeri Desmod a worldmusicová speváčka Zuzana Mojžišová.

"Vlani sme mali heslo Nech sa páči. Teraz chceme, aby si poslucháči urobili pohodu aj so slovenskou hudbou, aby akademici v pohode hlasovali a aby sme si všetci v pohode užili priamy prenos z galavečera, v ktorom dúfam, v pohode, udelíme ceny," vysvetlil tohtoročný slogan udeľovania akademických hudobných cien šéf Slovenskej národnej skupiny Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu (IFPI) a organizátor Aurelov Slavomír Olšovský.

Miernym prekvapením sú tri nominácie pre speváčku Janu Kirschner, napriek tomu, že speváčka, ktorá v súčasnosti dokončuje nový anglický album, v minulom roku nič nevydala. Okrem toho je zarážajúce, že jej pieseň Na čiernom koni, ktorá minulý rok získala na Aurelovi 2003 cenu za najlepšiu skladbu, sa opäť ocitla medzi nominovanými v tej istej kategórii.

"Na čiernom koni vyšla síce ešte v roku 2003, ale domovská firma ju nasadila do rádií minulý rok ako novinku. Nemohli sme ju vylúčiť, pretože by to odporovalo štatútu IFPI," vysvetľuje zamestnankyňa IFPI Monika Valentíková, podľa ktorej tento precedens bude organizácia v blízkej budúcnosti riešiť. "Zatiaľ sa musíme riadiť hlasovaním akademikov, ktorí sa rozhodli nominovať opäť túto skladbu," dodáva. V kategórii najlepšia pieseň bude mať Na čiernom koni silnú konkurenciu v skladbe Kapela od IMT Smile a duetu speváčky Zuzany Smatanovej so skupinou Desmod.

V hlavných kategóriách došlo oproti minulým ročníkom iba k miernym posunom. V kategórii spevák roka sa o prvenstvo pobijú Richard Müller a Miroslav Žbirka. Duo matadorov trochu prekvapivo dopĺňa Robo Papp, ktorého vlani tiež nebolo príliš počuť. V kategórii speváčka roka sa akademici budú rozhodovať medzi Janou Kirschner, Zuzanou Smatanovou a novým hlasom z Košíc Tinou. Medzi skupiny roka sa po prvýkrát dostali worldmusicoví Mango Molas, ktorí o víťazstvo zabojujú so stálicami Desmod a IMT Smile.

Meno doteraz prehliadanej Zuzany Mojžišovej síce medzi speváčkami roka chýba, no jej vydarený rovnomenný album získal hneď štyri nominácie. Figuruje aj medzi kandidátmi na album roka, kde na druhej strane trochu prekvapivo chýba nová nahrávka Richarda Müllera Monogamný vzťah.

Napriek dlhodobým sľubom, Akadémia ani tento rok neotvorila samostatnú kategóriu pre alternatívne žánre, ktorá však v porovnateľných svetových súťažiach nechýba. Istým sklamaním môže byť aj to, že všestranné koncertné i štúdiové aktivity huslistu Stana Palúcha zostali tiež nepovšimnuté, hoci si za ne zaslúžil šancu by inštrumentalistom roka minimálne rovnako jeho traja nominovaní kolegovia.

Akadémia aj tento rok udelí cenu za celoživotný prínos do populárnej hudby na Slovensku, ktorej nominácia sa vopred nezverejňuje. Tento rok si 136 akademikov vyberalo z 57 albumov a 69 videoklipov, ktoré budú súťažiť v jedenástich kategóriách. Členmi Akadémie sú dramaturgovia, novinári, muzikológovia, producenti, zástupcovia rádií či hudobní predajcovia.

Finálový večer Aurel 2004 sa uskutoční 4. marca a v priamom televíznom prenose ho o 20.50 h odvysiela TV Markíza. (peb, her)

Nominácie (výber)

Speváčka roka

Jana Kirschner

Zuzana Smatanová

Tina

Spevák roka

Richard Müller

Róbert Papp

Miroslav Žbirka

Skupina roka

Desmod

IMT Smile

Mango Molas

Album roka

Exotica (IMT Smile)

Misha (Misha)

Skupinová terapia (Desmod)

Zuzana Mojžišová

Pieseň roka

Kapela (IMT Smile)

Na čiernom koni (Jana Kirschner)

Pár dní (Desmod)

Objav roka

Peter Fiala

Mango Molas

Tina

Videoklip roka

Hľadám (No name)

Láska moja de si (Chiki liki tu-a)

Na čiernom koni (Jana Kirschner)