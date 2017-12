Zlatého medveďa v kategórii krátkometrážny film získala na Berlinale snímka Milk

16. feb 2005 o 4:30 TASR

Berlín 16. februára (TASR) - Zlatého medveďa prebiehajúceho 55. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Berlinale v kategórii krátkometrážny film získal v utorok večer film Milk škótskeho režiséra Petra Mackieho Burnsa.

Desaťminútová snímka Milk opisuje dojímavý príbeh vzťahu starej mamy s jej vnučkou. Strieborného medveďa udelili v Berlíne zhodne filmom The Intervention Američana Jaya Duplassa a Jam Session poľskej režisérky Izabely Plučinskej.

Cenu čitateľov berlínskeho denníka Panorama za najlepší krátkometrážny film získala snímka Green Bush austrálskeho režiséra Warwicka Thorntona.

Írskemu hercovi Danielovi Dayovi-Lewisovi, protagonistovi filmov V mene otca (1994) či Posledný mohykán (1992), odovzdali ocenenie Kamera Berlinale. Trojnásobný držiteľ prestížneho Oscara túto cenu prevzal počas utorňajšej prezentácie jeho najnovšieho filmu The Ballad of Jack and Rose režisérky Rebekky Millerovej.

Zlatú kameru udeľujú každoročne osobnostiam alebo filmovým inštitúciám, ktorým sa organizátori Berlinale cítia mimoriadne zaviazaní.