Madonna sa na svojom novom albume predstaví aj ako rockerka

16. feb 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 16. februára (SITA) - Spevácka hviezda Madonna by sa na svojom pripravovanom albume mala predstaviť aj ako rockerka. Hudobný počin, ktorý by mal vyjsť koncom roka, bude údajne omnoho ostrejší než tie predchádzajúce, informuje bulvár The Sun.

"Život v Británii z nej urobil ozajstnú fanynku rockových skupín ako Franz Ferdinand alebo The Darkness. K dokončeniu nového albumu je už veľmi blízko a ozaj je na ňom cítiť vplyv tvrdého rocku," uviedol zdroj.