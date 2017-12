Nemecko mení dotačnú politiku v oblasti filmu

Berlín 16. februára (TASR) - Nemecký kancelár Gerhard Schröder hovoril počas dnešnej návštevy na 55. ročníku MFF Berlinale s niekoľkými filmovými producentmi ...

16. feb 2005 o 19:02 TASR

Berlín 16. februára (TASR) - Nemecký kancelár Gerhard Schröder hovoril počas dnešnej návštevy na 55. ročníku MFF Berlinale s niekoľkými filmovými producentmi o nových pravidlách pre mediálne fondy, ktoré plánuje v najbližšom období realizovať spolková vláda. Jedným z hlavných zámerov vládneho kabinetu je výraznejšia podpora investícií do domácej filmovej tvorby a filmových ateliérov na území Nemecka. Domáci filmári totiž opakovane kritizovali daňové výhody pre veľkolepé hollywoodske produkcie, ktoré idú na úkor nemeckej filmovej tvorby. Doteraz plynulo 90 percent daňovo zvýhodnených peňazí z fondov do zahraničia, v prvom rade do Hollywoodu. Nemeckí filmári tvrdia, že len v roku 2004 dosiahla táto finančná čiastka 1,5 miliárd eur (cca 58 miliárd Sk).

Za nemeckú vládu sa na rozhovoroch zúčastnila aj ministerka kultúry Christina Weissová a spolkový minister financií Hans Eichel. Umeleckú brandžu zastupoval okrem iných riaditeľ filmového festivalu Berlinale Dieter Kosslick a producenti Ebehard Junkersdorf, Stefan Arndt, Hanno Huth a iní známi obchodníci a umelci z oblasti filmu.

Predstavitelia nemeckých filmárov skonštatovali, že ich hlavnou úlohou po zmene pravidiel bude, aby sa nemecký film stal konkurencieschopný a dal sa lepšie exportovať do zahraničia.

Eichel, ktorý sa hlavnou mierou podpísal pod opatrenia na zníženie dotácií pre nemecký film, odmietol snahy ministerky Weissovej o zavedenie modelu "sale and lease back". Tento spôsob distribúcie filmov predpokladá, že producent predá film investorovi a vzápätí si ho prenajme späť aj s príslušnou daňovou úľavou.

O problémoch mediálnych fondov rokoval prednedávnom aj parlamentný výbor pre kultúru. Pozvaní filmoví producenti sa v diskusii s členmi výboru posťažovali, že aj napriek najnovším úspechom nemeckej filmovej produkcie sa finančno-politické podmienky práce domácich filmárov zhoršili.