Sinead O'Connorová sa vracia

Pred dvomi rokmi sa Sinead O'Connorová definitívne rozhodla prestať spievať, vystupovať a nahrávať. Dnes je to inak. Táto kontroverzná írska speváčka, známa škandálmi, prelietavými názormi, ale aj skvelými piesňami, podpísala zmluvu s americkým vydavateľ

17. feb 2005 o 0:00

FOTO - ČTK/AP



stvom Sanctuary na dva albumy, ktoré by mali vyjsť ešte v tomto roku. Oznámil to americký hudobný magazín Rolling Stone.

Prvý album by mal byť v štýle reggae, produkovaný známou jamajskou rytmickou dvojicou Sly and Robbie, druhý sa bude niesť skôr v klasickom štýle O'Connorovej. Podľa vyjadrení speváčky má dostatok materiálu, ktorý vychádza z jej "punkových koreňov a znovunájdeného duchovna". "Chcela by som, aby moje nahrávky boli súčasťou trhu s duchovnejšími nahrávkami," povedala speváčka írskemu hudobnému magazínu Hotpress, pretože "súčasný šoubiznis je úprimný ako bozk šlapky."

Práve Sanctuary Records sa v súčasnosti stalo domovskou firmou pre viacerých hudobníkov, nespokojných so súčasnými krokmi megavydavateľstiev. Prednedávnom sa tejto firme upísal aj rocker a básnik Lou Reed.

O'Connorová, ktorá v roku 1990 bravúrne naspievala Princovu pieseň Nothing Compares 2 U, to v minulosti nemala vďaka svojej povahe nikdy ľahké. Začiatkom 90. rokov ju kritizovali za to, že odmietla americkú hymnu pred svojím koncertom v New Jersey, v roku 1992 roztrhala v programe Saturday Night Live fotografiu pápeža. O dva týždne neskôr ju za to vypískalo obecenstvo počas koncertu na počesť Boba Dylana.

V nasledujúcich rokoch zapĺňala titulky bulvárnej tlače vyjadreniami o lesbickej orientácii. Neskôr si zobrala muža a stala členkou jednej z katolíckych minoritných cirkví. Doteraz vydala šesť štúdiových albumov, jej labuťou piesňou mal byť dvojalbum s krkolomným názvom She Who Dwells in the Secret Place of the Most High Shall Abide Under the Shadow of the Almighty (Ona, ktorá sídli na tajnom mieste, najvyššom, by mala ostať v tieni Všemocného), zostavený zo živých nahrávok a rarít.

"Som rada, že som vám pomohla mojimi pesničkami, tak mi pomôžte aj vy a nechajte ma viesť súkromný život. Chcem byť ako ostatní. Keď pôjdem po ulici, nechcem počúvať ľudí, ako hovoria - to je Sinead. Verte alebo nie, som totiž veľmi plachá," povedala v roku 2003, keď sa lúčila s kariérou speváčky. Ešte minulý rok v septembri, šesť mesiacov po narodení jej tretieho dieťaťa, napísala pre Irish Examiner článok, v ktorom obhajovala zdravý rozum a právo na súkromie. "Keď si myslíte, že som smiešna, tak prečo sa o mňa vôbec zaujímate?"

Speváčka sa po dvojročnej koncertnej pauze predstaví opäť na pódiu 3. apríla v Belfaste. (peb)