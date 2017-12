Ambsine: pohľad na mladú scénu

Ambient, downtempo, chillout alebo jednoducho experimentálna elektronika, to všetko sú hudobné žánre vystihujúce nový slovensko-český projekt s názvom Ambsine vol. 1 (Ambsine/Wegart). Kompiláciu, vychádzajúcu na dvoch CD, môžeme charakterizovať aj ako ..

17. feb 2005 o 0:00 MATEJ LAUKO(Autor je hudobný publicista)

Ambient, downtempo, chillout alebo jednoducho experimentálna elektronika, to všetko sú hudobné žánre vystihujúce nový slovensko-český projekt s názvom Ambsine vol. 1 (Ambsine/Wegart). Kompiláciu, vychádzajúcu na dvoch CD, môžeme charakterizovať aj ako dvojhodinový podklad na snívanie, pri ktorom nehrozí, že zaspíte nudou.

Zaujímavý nie je len obsah tohto dvojalbumu, ale aj príbeh jeho vzniku. Slovenské vydavateľstvo Ambsine si v novembri 2003 vytýčilo jediný cieľ: vydať kompiláciu ambientných projektov. Okrem tejto myšlienky je milý aj spôsob výberu zastúpených umelcov: nahrávky mohol poslať každý, kto si myslel, že tvorí ambient či príbuznú hudbu.

"V oblasti chilloutu sa toho na Slovensku až tak veľa nedeje, preto veľmi oceňujem akúkoľvek aktivitu v tomto smere. Ambsine aj svojím širokým spektrom záberu ukázal, že máme kvalitných ambientných producentov, ktorí by si mohli na scéne nájsť svoje stabilné miesto," hovorí pre SME Charon ME, ktorého dve piesne sú súčasťou výberu. Tvorbe hudobnej elektroniky sa venuje už dlhšie a na internetovej stránke www.charon.sk ponúka prierez svojou tvorbou, ktorej aktuálny stav sa odráža práve na kompilácii Ambsine. Z jeho zvukov nevymizla jemnosť a cit pre postupné nabaľovanie emócií. Skladby s lakonickými názvami Track 1 a Track 2 naplno otvárajú brány euforického počúvania.

Za nimi sa nachádzajú ostatné lahôdky: Wollny Patt pokojne pláva na minimálnych vodách a k piesni In Heaven With You netreba nič dodávať, zatiaľ čo Eau de Toilette predvádzajú spojenie chilloutu so zborovým chorálom (Runaway). Banskobystrická zostava MindMap posúva pestré plochy ambientu do iných rovín kombináciou elektroniky so zvukom gitár a najmä famóznym vokálom Dany Mazálovej (Snom).

Ako dramaturgický prehrešok prvého disku však vyznieva samotný úvod v podaní podivných skladieb od Domased Electronica a M-Art. Kým pri prvej menovanej by sme ešte mohli prehliadnuť jej prehnanú údernosť, pri druhej verklíkový "tuc-tuc" rytmus a "všehochuť" pília uši.

Druhé CD ponúka náročnejšie pokusy o zvukové kombinácie, ktoré sa vydarili niekedy viac, inokedy menej. Český jednočlenný projekt Neutrino v skladbe Smoking Aladin síce ulietava do ezoterických polôh, no srší z nich radosť zo spontánnosti a z pohrávania sa s mašinkami. Podobná pochvala patrí pražskej DJ-ke menom Nika 77. Jej skladba Nimba svieti objavnosťou a niekedy žiadanou ambientnou temnotou. V pomalej verzii v nej znie to najlepšie, čo Nika 77 pochytila z niekoľkoročného techno dídžejingu.

Usadenejšie sa oproti nej javí nový projekt Martina Burlasa s názvom Satellite Noise. Burlas je už bezpochyby inžinier v oblasti experimentovania a pátrania po nových zvukoch, a tak jeho skladba Satellite Poison sem bravúrne zapadá. Temné zvuky sa dostávajú do správneho dunenia a škŕkania vo finálových skladbách od Absturz a Karaoke Tundra. Dvojhodinové počúvanie kráľovsky zakončujú dva bonusy: nórsky import Origami Galaktika a Abusov remix spomínaných MindMap.

Ďalšia produkčná činnosť labelu bude závisieť od úspechu tohto CD. Pre náš trh predstavuje kompilácia hneď niekoľko pozitív. Napríklad, že sa netreba vždy utiekať k veľkým a často autoritatívnym vydavateľstvám a že (špecifickú) hudbu možno dostať k poslucháčovi aj inými cestami.